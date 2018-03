Usa, sparatoria in Michigan: uno studente ha ucciso i genitori

New York, 2 mar. - James Eric Davis, lo studente afroamericano di 19 anni della Central Michigan University ricercato per la sparatoria avvenuta questa mattina nel campus universitario, ha sparato ai genitori che erano andati a prenderlo per l'inizio delle vacanze, uccidendoli. Lo riporta il Morning Sun.

Il ragazzo era stato dimesso circa un'ora prima dal MidMichigan Medical Center, dove era finito forse per un'overdose di droga, secondo quanto riportato dalla polizia. Il sospetto è ancora in fuga.