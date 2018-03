Di Maio: visto sondaggi, siamo a un passo dalla vittoria

Roma, 2 mar. - "Mi vedete particolarmente sorridente: non posso dirvi nulla sui sondaggi ma ne ho appena letto uno e vi posso dire che siamo a un passo dalla vittoria. Al di là di quale percentuale si tratti, da quello che ho visto io M5s può vincere in tutti i collegi uninominali del sud e in molti del nord e così possiamo raggiungere la maggioranza per governare". Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier M5S, dal palco di piazza del Popolo per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale.