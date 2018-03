Di Maio punta a voti di sinistra nel Sud: fermate alleati Le Pen

Roma, 2 mar. - "Nei collegi del Sud la partita è tra noi e il centrodestra. Qualcuno magari si sente di sinistra, ma non sprechi il suo voto, voti per noi". Luigi Di Maio, ospite di CartaBianca su Raitre, punta esplicitamente agli elettori di sinistra del Sud perchè "il punto è quanti uninominali si portano a casa. Sarà fondamentale il Sud. E ciascun cittadino sarà decisivo per mandare a casa gli alleati di Orban, di Afd, di Le Pen", dice il capo politico del M5s.

E quindi ribadisce: "Escludo categoricamente qualsiasi alleanza. Spero di avere i voti per ignorare gli altri partiti. Se non ci fossero i numeri, di poltrone non se ne parla, si fa l'appello pubblico sui temi. Certo, con la Lega c'è un problema: è sempre la Lega Nord, che diceva Vesuvio lavali del fuoco, Etna lavali col fuoco...".