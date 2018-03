Derby Milan-Inter prodotto con 21 telecamere HD

Roma, 2 mar. - Cresce l'attesa per il big match di domenica sera tra Milan e Inter, con il tutto esaurito a San Siro e una platea mondiale a seguire l'incontro in diretta televisiva. Sky Sport e Premium Mediaset trasmetteranno la partita sul suolo nazionale, mentre all'estero il Derby sarà distribuito da 32 broadcaster che diffonderanno il segnale televisivo in quasi 200 territori. Una grande attenzione sarà inoltre posta alla produzione, con 21 telecamere HD dislocate all'interno dello stadio, principalmente dedicate alla cronaca ma pronte a catturare ogni dettaglio, per rendere il racconto della partita ricco di emozioni e di immagini esclusive a disposizione di tutti i telespettatori.