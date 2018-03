Var verso il Mondiale, Infantino: "Ha successo nel 99% dei casi"

Roma, 2 mar. - In attesa di conoscere, domani, se la Var verrà utilizzata al prossimo Mondiale in Russia, il Video Assistant referee incassa l'appoggio ufficiale del presidente della Fifa, Gianni Infantino, a poche ore dalla decisione che verrà presa a Zurigo al termine della 132ma riunione annua dell'Ifab (International Football Association Board), unico organismo abilitato a modificare le regole del calcio. Premiato a Barcellona dal 'Congress Sport Web' per il suo sostegno alla creazione del Video assistant referee, il n.1 del calcio mondiale collegato in video conferenza da Zurigo ha detto che il nuovo sistema "ha successo nel 99% dei casi e costituirà un enorme cambiamento per il mondo del calcio come fu quello del retropassaggio al portiere". Il Var è considerato una rivoluzione necessaria: "Non è possibile che tutti vedano un errore in tv e l'arbitro no". Intanto è di oggi l'annuncio che la Var sarà introdotta anche nel campionato spagnolo (la Liga) a partire dalla prossima stagione 2018-'19.