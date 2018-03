Arabia Saudita, centinaia di partecipanti alla prima maratona femminile

RIAD - Centinaia di donne, molte delle quali in abiti tradizionali islamici, hanno partecipato alla prima maratona femminile in Arabia Saudita, che si è svolta ieri nella regione orientale di Al-Ahsa. «L'obiettivo della maratona è quello di promuovere e introdurre il concetto di sport per tutti, come uno stile di vita più sano», ha spiegato ad Al-Arabiya News il supervisore della maratona, Malek al-Mousa.

La prima mezza-maratona internazionale in Arabia Saudita era stata ospitata a Riad il 24 febbraio ma era stata sommersa dalle critiche a causa dell'assenza delle donne. Le autorità sportive saudite si sono impegnate ad organizzare un'altra maratona per donne nella città santa della Mecca il 6 aprile.