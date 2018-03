De Poli (Nci-Udc): «Centrodestra è maggioranza, serve stabilità»

ROMA - «Spero che la coalizione di centrodestra abbia la maggioranza nel Paese, come pare dai primi dati. Questa è l'indicazione che è arrivata dagli italiani. Bisogna certamente riconoscere un risultato importante raggiunto dai Cinque stelle. Tuttavia, l'unica coalizione che possa dare risposte importanti sia il centrodestra, è l'unica alternativa per dare stabilità all'Italia e per dare le risposte che servono ai cittadini. Gli italiani e i veneti in modo particolare hanno bisogno di certezze. Oltre il 79% dei veneti si è recato alle urne: penso che questo sia un grande segnale di democrazia e di partecipazione che non si vedeva da molto tempo. Mi auguro che da questa regione, in modo particolare, arrivi un risultato importante e positivo che spinga il centrodestra verso la vittoria anche per dare maggiore autonomia alla nostra regione». Lo ha detto Antonio De Poli (Noi con L'Italia UDC), candidato del centrodestra in Senato a Padova commentando in collegamento per Antenna 3 e Rete Veneta i primi dati sui risultati delle elezioni.

«C'è l'esigenza di far ripartire l'Italia che non può perdere il treno della ripresa economica. Il Veneto che è la locomotiva del Paese ha bisogno di essere rappresentata da una squadra politica che riesca a portare le istanze dei nostri territori: in primis affrontare l'emergenza lavoro, ridurre la pressione fiscale sulle imprese per rilanciare l'occupazione e sostenere le famiglie per ridare slancio ai consumi e, di riflesso, rimettere tutta l'economia. Non servono dilettanti allo sbaraglio e credo che dal Veneto giungerà un messaggio chiaro che va proprio in questa direzione. Serve una coalizione credibile e forte alla guida del Paese», conclude De Poli.