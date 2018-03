Brunetta: «Forza Italia e Lega vicini, chi ha un seggio in più indica Premier»

ROMA - «Lega e Forza Italia sono distanti un punto nell'ultima proiezione, percentuale significativa ma non rilevante». Lo ha detto il capogruppo uscente di FI alla Camera, Renato Brunetta, parlando in sala stampa a Montecitorio.

«Ma noi - ha spiegato l'esponente azzurro - ci siamo dati una regola chiara: chi ha un voto in più, anzi, un seggio in più, indica il presidente del Consiglio. Se ce l'avrà la Lega, sarà Salvini, se ce l'avremo noi, sarà Tajani, e io farei tranquillamente il ministro dell'Economia sia con l'uno che con l'altro».