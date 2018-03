Seconda proiezione Swg per il Senato: M5s al 33,6% e Lega al 17,4%

ROMA - La seconda proiezione Swg per La7 relativa al voto per il Senato, con copertura campione del 40%vede M5s al 33,6%, il Pd al 18,3%, la Lega al 17,4%, Fi al 14,1%, Fdi al 4%, LeU al 3,3%, PiùEuropa al 2,3%, Potere al popolo-Prc all' 1,2%, NcI-Udc all' 1%, Casapound allo 0,9%, Insieme allo 0,8%, Civica Popolare allo 0,6%.

Quanto alle coalizioni il centrodestra è al 36,5%, M5s al 33,6%, centrosinistra al 22,4%, Leu al 3,3%. In questo caso la copertura del campione è al 64%.