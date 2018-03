Exit Poll Rai: al centrodestra 225-265 seggi, a M5S 195-235

ROMA - Al centrodestra un numero di seggi che varia da 225 a 265, al movimento cinque stelle 195-235 seggi, mentre al centrosinistra la forchetta dei seggi è tra 115 e 155 e per Liberi e Uguali tra 12 e 20. E' la stima degli exti poll del consorzio Opinio Italia per la Rai per la Camera. La maggioranza è di 316 deputati.