Sondaggio SkyTg24: Renzi domina il suo collegio con il 44%

ROMA - Non dovrebbe avere problemi Matteo Renzi a conquistare il seggio senatoriale nel collegio uninominale di Firenze: secondo il sondaggio Quorum/Youtrend per Skytg24, il segretario del Pd è largamente in testa al 44 per cento dei consensi. Secondo ma molto distanziato l'economista no-euro vicino alla Lega Alberto Bagnai, candidato per il centrodestra, che raccoglierebbe il 21 per cento.

Secondo il sondaggio, a Firenze la senatrice uscente di Liberi e Uguali Alessia Petraglia supererebbe con il 15 per cento il candidato M5S Nicola Cecchi, fermo al 13.