Sondaggio SkyTg24: Di Maio in testa nel suo collegio con il 48%

ROMA - Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 stelle, è stimato al 48 per cento nel so collegio uninominale dal sondaggio Quorum/Youtrend per SkyTg24.

Dietro l'esponente stellato Vittorio Sgarbi, candidato del centrodestra, che sarebbe al 26 per cento, seguito dal candidato del centrosinistra Antonio Falcone, fermo al 17, e da Enza Iasevoli di LeU al 2%.