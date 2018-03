Oltre 200 accreditati a via Bellerio, Fontana attende Salvini

MILANO - Alla chiusura dei seggi nella sede della Lega in via Bellerio ci sono già i due vicesegretari federali, Lorenzo Fontana e Giancarlo Giorgietti, ma non ancora il segretario federale Matteo Salvini. Attendono i primi risultati del voto nel quartier generale del Carroccio, oltre ai 200 giornalisti accreditati in sala stampa, anche il responsabile organizzativo Roberto Calderoli e il candidato del centrodestra alla presidenza della Lombardia, Attilio Fontana.