Chiusi i 61 mila seggi, al via lo scrutinio per risultati del Senato

ROMA - Si sono chiuse formalmente le oltre 61mila sezioni elettorali dove da stamani si è votato per le elezioni Politiche e, in Lazio e Lombardia, per le Regionali. E' iniziato lo scrutinio dalle schede per il Senato. In molti seggi si sta continuando a votare: la legge prevede che hanno diritto a votare gli elettori entrati nella sezione fino all'orario di chiusura seggi.