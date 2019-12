Alanis Morissette e Jimmy Fallon, concerto improvvisato in metro a New York

NEW YORK - Concerto improvvisato in metropolitana per Alanis Morissette e Jimmy Fallon. I due si sono esibiti a sorpresa sotto mentite spoglie nella stazione sulla 50esima strada. Il video del loro show scherzoso e divertente arriva a pochi giorni dall'annuncio di un nuovo album in arrivo per Alanis nel 2020.

Prima un classico di Natale, poi esibizione con i fan

Nascosta sotto una parrucca bionda e un cappello rosa l'artista canadese ha proposto dal vivo un classico natalizio, The Little Drummer Boy. Morisette cantava mentre Fallon suonava travestito con una lunga barba, suonava una batteria improvvisata. Al termine dell'esibizione, ha augurato buone feste a tutti i passanti, e solo in quel momento Jimmy Fallon ha rivelato la sua identità e ha presentato agli occhi dell'incredulo pubblico Alanis Morissette che si è esibita in un suo classico: You Oughta Know con il pubblico che cantava in coro.