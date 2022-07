Imparare l’inglese online? Ecco un metodo rapido ed efficace

Seguire un corso di inglese online è certamente una delle strade più proficue da percorrere per apprendere al meglio questa lingua straniera, che rappresenta una risorsa indispensabile per comunicare facilmente in ogni parte del mondo.

Orientarsi nel mondo dell’e-learning non è sempre facile, soprattutto se si cerca un metodo rapido ma efficace per imparare l’inglese. Questa è un’esigenza condivisa dalle persone di tutte le età, sia da chi è alle prese con il percorso di studi scolastico o universitario sia da coloro che vogliono viaggiare ed esplorare nuovi Paesi.

Avere una conoscenza ottimale della lingua ufficiale dell’Unione Europea, inoltre, apre molte porte a chi sta iniziando una nuova carriera professionale. Per avere successo nello studio dell’inglese è importante avere ben chiaro il proprio obiettivo e riuscire a garantire un impegno costante nel tempo.

Altrettanto fondamentale, inoltre, è affidarsi ai professionisti del settore che possono fornire supporto e materiali ad hoc. Seguire un ciclo di lezioni di inglese online certificate, ad esempio, significa cogliere una valida opportunità di apprendimento e poter contare sull’aiuto di esperti qualificati.

Tutti i vantaggi dei corsi di inglese online

I corsi di inglese online si adattano perfettamente a una pluralità di fruitori, soprattutto perché si caratterizzano per flessibilità e versatilità. I migliori percorsi sono quelli che si avvalgono di insegnanti madrelingua e che permettono di accedere a diversi strumenti di apprendimento.

Il segreto per imparare l’inglese velocemente è unire lezioni virtuali a momenti di condivisione e socializzazione di gruppo, fondamentali sia per mettere in pratica quanto imparato sia per aumentare la fiducia in sé stessi: la piattaforma EF English Live si basa proprio su questo principio.

Grazie agli oltre 50 anni di esperienza, la più grande scuola di inglese online ha messo a punto un metodo efficace per imparare a leggere, scrivere e parlare in lingua inglese. I pilastri sono sostanzialmente tre: lezioni private tenute da docenti accreditati, momenti di conversazione con altri studenti e strumenti interattivi facilmente accessibili.

Come funzionano i corsi online di EF English Live

EF English Live è stato pioniere nell’attivazione di corsi d'inglese online con insegnanti disponibili 24 ore su 24, coinvolgendo una vasta platea di persone e proponendo una gestione interamente autonoma delle lezioni. Il programma di corsi prevede:

lezioni private con Pro Teachers , vale a dire insegnanti accreditati 100% madrelingua che diventano per gli studenti una vera e propria guida, fondamentale per superare le difficoltà di apprendimento e garantire concentrazione e motivazione. Ogni lezione, inoltre, può essere personalizzata scegliendo sia l’orario sia i contenuti in base agli obiettivi da raggiungere;

, vale a dire insegnanti accreditati 100% madrelingua che diventano per gli studenti una vera e propria guida, fondamentale per superare le difficoltà di apprendimento e garantire concentrazione e motivazione. Ogni lezione, inoltre, può essere personalizzata scegliendo sia l’orario sia i contenuti in base agli obiettivi da raggiungere; lezioni di gruppo che coinvolgono altri studenti dello stesso livello, per mettere in pratica le conoscenze acquisite interagendo in uno scenario di vita reale;

dello stesso livello, per mettere in pratica le conoscenze acquisite interagendo in uno scenario di vita reale; strumenti interattivi per affinare le conoscenze acquisite, accessibili in qualsiasi momento da casa, a lavoro o in viaggio e da qualsiasi device disponibile.

L’opportunità di ottenere una certificazione per ogni livello superato è un valore aggiunto dei corsi promossi da EF English Live, attestato che dimostra la competenza linguistica acquisita in ambito universitario o lavorativo.

I livelli di inglese previsti sono complessivamente 16, allineati con gli standard riconosciuti a livello internazionale del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue (QCER) dal livello A1 al C2. Non resta che scegliere il piano di studio che meglio si allinea alle proprie necessità.