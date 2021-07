Vacanze: e il cane, dove lo metto? Don’t panic, ci pensa il dog sitting

Vacanze in vista e non sai dove sistemare il cane? Niente panico, pensa a tutto il dog sitting. Così tutti quanti sono tranquilli e si possono godere le meritate ferie

Gli italiani amano i propri animali domestici, li ritengono ormai parte del nucleo familiare ma, nonostante ciò, può capitare che non li possano portare con sé in vacanza. Un bel problema, che può causare ansia e incertezza in chi, per esempio, possiede un cane. Niente panico, però, perché in Italia esiste Holidog che fa felici cani e proprietari. E così ognuno si gode la sua vacanza.

Come sistemare il cane durante le vacanze

Il modo più semplice, facile e sicuro per sistemare il proprio cane durante le vacanze è affidarsi a un dog sitter. Ma chi è e cosa fa un dog sitter? Il dog sitter è anzitutto un amante degli animali, che – in questo caso – si prende cura del nostro cane durante il periodo in cui siamo via. Lo può fare direttamente a casa nostra o accogliendo il cane nella sua abitazione. Se si vuole partire sereni, con la tranquillità di aver lasciato in mani sicure il proprio cane, il dog sitter è la soluzione ideale.

Cosa offre il dog sitter

I servizi offerti da un dog sitter sono diversi: il sitting a domicilio (ossia a casa del proprietario dell’animale) o il sitting presso una famiglia ospitante. Una volta deciso dove, il dog sitter si occupa di tutto: dalle passeggiate, ai pasti, ai giochi… insomma, proprio come lo avremmo fatto noi. In questo modo si hanno tutti i vantaggi di una pensione per cani, senza tuttavia i possibili disagi per il cane che ci possono essere al di fuori di «casa sua», in un ambiente impersonale e con la presenza di molti altri animali.

Trovare il dog sitter giusto e in modo semplice

Nei siti dedicati a questo servizio si possono trovare dog sitter in tutte le città d’Italia in modo gratuito, semplice e veloce. Anche le tariffe sono più convenienti rispetto a quelle delle pensioni per animali. Per partire tranquilli e sereni, sapendo di aver sistemato il proprio cane nel migliore dei modi, è tuttavia bene affidarsi all’esperienza di chi opera nel settore da molti anni, dalle recensioni di milioni di clienti soddisfatti e dall’ampia rete di dog sitter distribuita capillarmente in tutta Italia.