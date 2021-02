Quali sono le slot più popolari in Italia?

Le slot machine casino sono sicuramente tra i principali giochi scelti dagli italiani per le loro puntate e scommesse, sia nelle sale virtuali sia in quelle tradizionali. Ma quali sono le casino slot machines più popolari? Questa è la domanda a cui cercheremo di dare una risposta in questo articolo. Ti parleremo, infatti, delle principali tipologie di slot machine presenti sia online che nei casinò terresti, le loro caratteristiche e soprattutto perché sono così apprezzate dai giocatori italiani. Alla fine dell’articolo, poi, ti daremo qualche piccolo consiglio per evitare di spendere soldi inutilmente e trovare nello stesso tempo il gioco slot migliore per te.

Ecco le tipologie di slot più popolari

Slot classiche

Sono le slot machine casino più semplici e anche quelle più diffuse, almeno fino a qualche tempo fa. Il loro meccanismo è abbastanza semplice visto che hanno solo tre rulli, nessun simbolo Wild o Scatter o giochi bonus. Lo scopo è quello di tirare la leva, anche virtualmente parlando, e sperare che escano tre simboli in fila. Sono tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori abituati a giocare alle slot machine da diverso tempo e che, quindi, ancora non sono abituati ai giochi online casino slot. Attualmente stanno tornando di moda, anche se molti software provider, ovvero le aziende che creano e distribuiscono il gioco slot, stanno cercando di renderle più moderne rispetto a prima. Anche dal punto di vista grafico non c’è molto da aspettarsi. Tra i simboli principali di questa tipologia di slot machine ci sono le carte francesi, i diamanti, la scritta Bar e i classici 7.

Fruit machine

Questo gioco slot è praticamente lo stesso caso delle slot classiche di cui ti abbiamo appena parlato. L’unica differenza sta nei simboli. Trattandosi di una fruit machine, infatti, sono tutti legati al mondo della frutta. A farla da padrone, in questo caso, sono i limoni, le prugne, le angurie e le arance.

Slot a cinque rulli

Questa è sicuramente la tipologia più apprezzata da gran parte dei giocatori di casino online slot machine italiani. Ovviamente sono l’evoluzione delle slot classiche e hanno cinque rulli, simboli Wild e Scatter, oltre a diversi giochi bonus e round free spin. Ci sono miglia di modelli diversi legati ad ogni tipo di tema. C’è il ciclo di slot legate al mondo dell’antico Egitto, quello delle divinità greche o delle civiltà precolombiane. Ma non finiscono qui perché ci sono anche slot con ambientazioni horror, quelle con gemme preziose oppure ricollegate ai gangster americani. Tra le più apprezzate, poi, soprattutto dai giovani ci sono i giochi online casino slot che si rifanno a film e serie TV molto importanti. Tra queste, ad esempio possiamo nominare gli Avengers del mondo Marvel.

Insomma, per quanto riguarda questa tipologia di slot machine, possiamo dire che c’è il totale imbarazzo della scelta. A rendere più popolari questi dispositivi, inoltre, c’è il fatto che siano tra le slot online che pagano di piu. Queste infatti, hanno un Return to Player (RTP) molto alto, in media tra il 94 e il 96%, e quindi significa che solo una piccola parte dei soldi giocati finiscono al concessionario, mentre la restante torna nel montepremi e quindi ai giocatori sotto forma di vincite.

Jackpot progressivo

Le slot che hanno un jackpot progressivo sono tra le più ricercate dai giocatori italiani che solitamente puntano a grandissime vincite e ti spieghiamo subito il motivo. Devi sapere, infatti, che queste casino slot online, infatti, sono collegate tra loro da una linea internet. Inoltre, una piccola parte dell’RTP, finisce in un montepremi generale che può essere vinto da una sola persona. Facciamo un esempio per essere più chiari. Ipotizziamo che tu voglia giocare alla slot MegaBall di Playtech. Significa che se punti 100€ in quella slot, una piccola parte, ad esempio 1€ finisce nel jackpot totale. Questo avviene anche per tutti gli altri giocatori che scelgono di giocare a quella slot, sia che lo facciano online sia in qualche sala tradizionale a Roma o a Milano. Capirai da solo che il jackpot diventerà rapidamente molto importante e, quindi, ambito da gran parte dei giocatori. Naturalmente, più sarà ambito, più i giocatori puntano e più alto diventa il montepremi, fino a quando qualcuno non lo vincerà.

Esistono slot machine casinò con jackpot progressivo anche quelle presenti all’interno di una singola sala.

Maxi slot

Le maxi slot machine sono quei giochi che hanno un numero di rulli superiore a cinque. Questo significa due cose in particolare. La prima è che il gioco è più divertente perché ci sono più simboli in gioco. In secondo luogo, ci sono molte più linee di pagamento e combinazioni vincenti su cui fare affidamento e quindi, effettivamente, è più semplice ottenere dei premi. Ci sono slot machine che possono prevedere anche migliaia di modi differenti per vincere.

Le VLT

Le video lottery, chiamate anche VLT, sono dei giochi molto simili alle slot machine. A differenze dei classici giochi slot casino, però, queste sono collegate ad una server centrale e presentano la possibilità di poter scegliere tra più giochi. Una volta inserita la moneta o la banconota, infatti, è possibile decidere su quale tipologia di gioco puntare. E ogni volta che vuoi puoi cambiare la modalità così da non annoiarti. Molto spesso anche queste VLT hanno dei jackpot progressivi a livello nazionale.

Qualche piccolo consiglio

Le casino slot online sono davvero molto interessanti anche perché puoi scegliere tra centinaia di giochi e quindi trovare quello giusto non è sempre facile. Inoltre, il tuo obiettivo sarà sicuramente quello di vincere, ma devi sapere che non te lo può garantire nessuno. Quello che possiamo dirti, però, è che ci sono alcune piccole regole che, se seguite, possono evitare di farti perdere troppi soldi. Eccone alcune:

Scegli solo casinò autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo è l’unico sistema per essere certi che il gioco e il casinò siano affidabili e sicuri visto che sono regolati e controllati dall’unico ente in Italia che può rilasciare licenze.

Prova la versione demo: prima di iniziare a giocare prova le slot machine gratis gioco. Avrai a tua diposizione un conto virtuale grazie al quale potrai scoprire come funziona il gioco e se sia davvero interessante.

Cerca i migliori bonus di benvenuto: grazie a queste promozioni, infatti, potrai ottenere Free Spin da utilizzare nei giochi online casino slot.