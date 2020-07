La sicurezza ed il divertimento giocando da casa!

Ciò che realmente ci appassiona del gioco d’azzardo è il brivido dell’incertezza su ciò che succederà. La maggior parte dei giochi si basa su una previsione: la pallina della roulette andrà a finire sul rosso o sul nero? Nel blackjack, il banco chiuderà un punto più alto del nostro? Nelle slot, avremo la fortuna di chiudere un tris e ricevere un bonus? Si tratta di pochi istanti, capaci di farci vivere un turbinio di emozioni contrastanti: dalla frenesia della giocata all’eventuale euforia di una vincita o al rammarico di una perdita. Finché tutto ciò viene vissuto nella giusta misura, non c’è assolutamente nulla di male nel provare a sfidare la fortuna di tanto in tanto.

Tutti i casino online, inseriscono nel proprio sito web, un’apposita sezione dedicata al gioco responsabile e alle probabilità di vincita. In queste sezioni dedicate interamente agli utenti, vengono fornite informazioni dettagliate sulle probabilità di vincita di ogni gioco, informazioni legate ai problemi di abuso o ludopatia, consigli su come intraprendere un’esperienza che sia piacevole e che non ci causi rammarico o delusione.

La chiave principale per vivere al meglio questo tipo di esperienze è quella del gioco informato: prima di cominciare a giocare dobbiamo informarci su ciò che ci aspetta! Come funziona quel determinato gioco? Quali sono le possibilità di vincita e di perdita? La domanda più importante che dobbiamo porci dopo le prime due appena citate è la seguente: quanto sono disposto a perdere?

Sembra una domanda stupida e banale ma non lo è per nulla. Porsi questo interrogativo prima di essere coinvolti dalla proprie emozioni durante il gioco, ci permette di analizzare a mente «lucida» la situazione e di porre un limite prima di iniziare! Bisogna sempre e solo puntare una cifra che in caso di perdita non vada ad impattare per nulla sul nostro stile di vita!

Voglio divertirmi giocando online da casa a Blackjack ad esempio: perfetto, decido che la mia esposizione massima è di 10 € e una volta finito quel credito, qualsiasi cosa succeda mi fermerò! In questo modo ci auto tuteliamo dal cadere in eccessi.

Quali altri tutele ci sono per il gioco da casa?

Giocare solo con casino online con il marchio AAMS! Il marchio AAMS(Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) è una certificazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze dopo severi controlli e verifiche. I casino AAMS sono obbligati a fornire ai clienti una realtà di gioco responsabile! Ciò significa fornire tutte le informazioni ( con la massima trasparenza) del caso al giocatore,in modo che quest’ultimo possa decidere in modo responsabile quanto e quando giocare

Tutti i casino infatti offrono la possibilità di giocare sia con soldi veri che con soldi virtuali, affinché l’utente possa provare un gioco gratis sia per capirne il funzionamento prima di voler procedere con denaro reale, sia per offrire l’opportunità di divertirsi senza rischiare delle perdite.

Oltre a ciò, quando ci imbattiamo in un casino AAMS, possiamo stare tranquilli anche dal punto di vista dei prelievi di eventuali vincite o di depositi di denaro da parte nostra su queste piattaforme.

Sono realtà che operano in totale trasparenza e serietà! Vengono sottoposte a continui controlli da parte di enti specifici per il controllo del gioco a distanza, perciò possiamo stare tranquilli e goderci il divertimento del gioco online direttamente da casa nostra!

