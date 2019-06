Collezione A/I 2020/21 Tessuti Tollegno 1900: tutto il lusso della sostenibilità

Da tessuti di qualità e performance d’eccellenza come 3D WOOL che fa di «Dynamic Daily Different» la propria filosofia ad una nuova linea di prodotti dall’impatto ambientale accorto realizzati con fibra di cachemire rigenerato fino al 100%; da una «capsule» dedicata al filato-iconico Harmony all’utilizzo della fibra Camelhair, importante alternativa al classico cashmere: la collezione A/I 2020/21 di tessuti di Tollegno 1900 è un viaggio nel futuro che fa dell’heritage la sua forza, dell’innovazione la propria guida, di comfort e funzionalità una vocazione e della rivisitazione di colori e fantasie il proprio tratto.

Nuovi percorsi di stile tra comfort e sostenibilità

Che caratteristiche cerca in un tessuto il consumatore moderno per la realizzazione dei propri capi? Naturalità, comodità, performance, semplicità d’utilizzo ed un tocco di glam nel rispetto della massima qualità dei filati. Da queste premesse Tollegno 1900 ha sviluppato tessuti per l’A/I capaci di dare vita a capi che mixano attenzione all’ambiente e alla sostenibilità con aspetti più sportivi così da rispondere alle esigenze di comodità e di appeal imposte dalla quotidianità. Ispirandosi nelle fantasie e nei colori al mood di fine anni ’70, abiti, cappotti e giacche prediligono tessuti dagli aspetti follati e compatti che riabilitano le nuance marroni valorizzate all’interno di una palette colori carica di suggestioni cromatiche.

A tratteggiare nuovi percorsi di stile nel segno del «rinnovamento» sono tonalità ed intrecci che promuovono l’utilizzo di macro-galles arricchiti dall’aggiunta di fili decorativi, spine di pesce, corde rotte realizzate con ricchezza nei colori melange multicolor che spaziano dai verdi sottobosco ai bruciati alternati ai gialli ed agli arancioni. Completano la proposta nuovi damiè dall’aspetto raffinato, costruiti con filati multi-colorati, e dalla mano pregiata grazie all’attento mix di fibre prestigiose e lane finissime. Capitolo di valore è inoltre quello del finissaggio, di valore sia per enfatizzare gli aspetti lussuosi di un prodotto, sia per conferirgli un aspetto moderno e pieno (gonfio) frutto di lavorazioni drap e spazzolino che regalano una nuova immagine anche ai tessuti più classici.

A rendere possibile la revisione della classicità in chiave contemporanea è inoltre l’ampio uso di filati elasticizzati che ha permesso di implementare la gamma di tessuti con performance e comfort ineguagliabili centrati sulla filosofia «Dynamic, Daily, Different» sublimata in 3D Wool. Realizzati in lana elasticizzata mono o bi-stretch, forti delle loro caratteristiche intrinseche che li rendono perfetti per capi eleganti, confortevoli, distintivi, sartoriali per DNA grazie alla possibilità di acquistare tagli «ready to make» così da realizzare abiti su misura, i tessuti 3DWOOL rispondono alle esigenze dell’uomo contemporaneo che ricerca unicità e uno stile personale, definito da capi moderni nel gusto, nelle performance e nella progettazione. «Oggi questa proposta – spiegano da Tollegno 1900 – rappresenta circa il 60% della nostra offerta che viene presentata nella collezione della prossima stagione fredda in fantasie ed uniti tinto filo e pezza. Il grande successo di questa linea ci permette di fornire un ampio servizio di stock-service articolato in 56 varianti studiate per la realizzazioni di capi per tutte le stagioni».

Abiti fantasia 3D Wool (Tollegno 1900)

Cashmere rigenerato (Tollegno 1900)

3 Linee per rappresentare lo stile Tollegno 1900

«Tollegno 1900», «The Rainmaker» e «Tollegno Luxury»: la collezione A/I 2020/21 si articola in tre linee che rappresentano appieno le diverse anime aziendali rispondendo contemporaneamente alle molteplici esigenze del vivere contemporaneo. Se la qualità dei filati è l’atout, la ricerca di comfort è l’obiettivo, raggiunto attraverso nuove lavorazioni e l’impiego di metodiche e tecnologie che massimizzano la prestazionalità dei tessuti.

Tollegno 1900: una Heritage senza tempo

Riunisce la maggior parte degli abiti e delle giacche fantasia, oltre che tutti gli uniti e falsi-uniti elasticizzati ed i basici in pura lana la linea «Tollegno 1900», rappresentazione dell’anima heritage dell’azienda che propone abiti in pure wool in plurime versioni sulla base della finezza della fibra, del finissaggio (follato o rasato) e del peso. Non mancano le novità come il classico tessuto follato in lana/cashmere che acquista verve perchè proposto in moderne fantasie con componente elastica ed un innovativo «saxony» (tessuto fantasia per abito da giorno sportivo leggermente follato) che sostituisce al tradizionale melting pot lana o lana/cashmere l’attualizzata versione elasticizzata in lana/cotone/lino. A completare la collezione sono giacche che, proposte in un’ampia gamma di fantasie, si caratterizzano per i fondi mossi, mai scontati, nei quali le armature e gli abbinamenti di fibre si combinano per ottenere effetti inusuali e tridimensionali. Ulteriore plus sono i melange e i tinti in pezza con cartelle colori molto articolate e sempre attualizzate alle tendenze stagionali.

Colori speciali extra melanges (Tollegno 1900)

The Rainmaker: ispirazione tech, vocazione formal

Tecnica ma formale, contemporanea nell’essenza e basica nel design: la linea «The Rainmaker» comprende i tessuti adatti all’outwear moderno e contemporaneo che non dimentica però il DNA laniero dell’azienda. Flanelle, popeline bistretch, gabardine vengono accoppiate con membrane di poliuretano o trattate per ottenere caratteristiche di idrorepellenza adatte a realizzare giubbotti, trench e impermeabili dall’aspetto tech ma dall’anima elegante.

Reinmaker (Tollegno 1900)

Tollegno Luxury: tutta la nobiltà dei filati

Cashmere, lane pregiate e camelhair selezionati dai maggiori players del panorama della moda mondiale compongono infine la linea «Tollegno Luxury» che, per la prossima stagione invernale, conferma la sua attenzione allo stile classico ulteriormente valorizzato dal finissaggio «nobile» che, oltre a conferirgli l’aspetto zibeline, viene anche applicato su tessuti mono faccia o double e double apribili. La collezione dà inoltre spazio a nuove proposte rappresentate da prodotti che uniscono lusso e sportività e cedono il passo ad aspetti più eterei e gonfi per una sensazione di estrema naturalità. Cuore della linea sono i cappotti che si rinnovano complice l’utilizzo di speciali strutture in cui il gioco di colori, fibre e armature genera singolari effetti marmorizzati multicolor. Se la proposta-colori, che vede nelle nuance cammello e naturali in molteplici sfumature la propria traccia, consente di disegnare out fit sempre diversi, i finissaggi zibelline esaltano con il loro effetto lucido/opaco i tessuti in puro cammello ed in puro cashmere mentre i doppi apribili, anche in fantasia, offrono agli stilisti opportunità svariate per le loro creazioni.

Nel segno dell’eccellenza infine due new entry: una speciale «capsule» collection affidata al pregiato filato Harmony (100% extrafine merino) per la realizzazione di tessuti per cappotti elasticizzati e dall’aspetto simile al tessuto a maglia, e l’inserimento della fibra Camelhair usata per giacche e cappotti dalle strutture inusuali e tridimensionali e da un’ampia offerta colori. Fedele alla propria filosofia di rispetto e tutela dell’ambiente Tollegno 1900 promuove infine una nuova linea di prodotti dall’impatto ambientale accorto realizzati con fibra di cachemire rigenerato fino al 100%. Un procedimento che, basandosi sul recupero della fibra da capi già realizzati ed usati preservandola al meglio grazie a specifiche operazioni, vuole promuovere la preservazione dell’habitat in tutte le sue componenti.