3 motivi per cui il tuo corpo ha bisogno del colesterolo

Al solo sentir parlare di colesterolo già vengono i brividi. Non a caso alcuni spot che pubblicizzano le virtù di alcuni alimenti anticolesterolo ne mettono ben in evidenza i benefici: protezione dai danni cardiovascolari, ridotto rischio di ictus e infarto. Ma è davvero sempre salutare ridurre al minimo il colesterolo? Secondo alcuni scienziati, no. Tale sostanza, infatti, svolgerebbe anche degli effetti benefici sul nostro organismo. Ce ne sono tre, in particolare, che non dovremmo mai dimenticare. Ecco quali sono.

E’ il componente di ogni cellula

Il fattore più importante che non dobbiamo mai dimenticare è il ruolo che svolge il colesterolo all’interno delle nostre cellule. Grazie a esso, infatti, la membrana cellulare aumenta notevolmente la flessibilità e la stabilità del doppio strato. Ma non solo: fa sì che venga mantenuta fluidità, anche in caso di basse temperature. È importante ricordare che la membrana semipermeabile delle cellule è essenziale per l’ossigenazione, il trasporto dei nutrienti e l’eliminazione dei rifiuti tossici. Senza il colesterolo, il ciclo vitale cellulare non potrebbe funzionare correttamente.

Aiuta a digerire i grassi

Un ruolo essenziale del colesterolo è quello della metabolizzazione dei grassi. Il colesterolo, infatti, permette al fegato di formare la bile nel migliore dei modi e quindi digerire il cibo che mangiano. Se non avessimo una bile efficiente faremmo molta fatica a digerire i grassi che, se non digeriti correttamente, potrebbero provocare malattie cardiache. Da qui si evince quando sia importante avere a disposizione la corretta dose di colesterolo nell’organismo.

E’ importante per la maggior parte delle funzioni corporee

Il colesterolo viene secreta grazie al nostro fegato. Senza di essa la maggior parte delle funzioni corporee non potrebbe funzionare correttamente. Per esempio, senza il colesterolo non riusciremmo a sintetizzare correttamente alcuni ormoni come gli estrogeni e il progesterone ma anche il cortisolo e il testosterone. Un altro ormone insospettabile che ha bisogno del colesterolo è la vitamina D la quale non verrebbe assimilata correttamente senza tale sostanza. Infine, è importante sottolineare che alcuni studi hanno messo in evidenza che l’aumento del colesterolo cattivo (LDL) è associato in misura ridotta alla dieta e molto a fattori genetico-ereditari.