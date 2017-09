Bologna, 7 cose da fare giovedì 21 settembre

BOLOGNA – Una Bologna per tutti i gusti quella di giovedì 21 settembre. In programma tanti eventi tra cultura, sapori, musica e divertimento. Ecco i nostri consigli.

Musica live

Nuovo appuntamento live al Bravo Caffè di Via Mascarella 1 dalle 21 con il cantautore Nicolas Bonazzi nella magica e intima cornice diun club che è ormai colonna portante della vita musicale bolognese. Una serata storytelling incentrata sulle canzoni di Nicolas, introdotte e raccontate dallo stesso autore, e poi eseguite insieme alle chitarre di Filippo Francesconi. E' consigliata la prenotazione.

Cultura

Con più di 18 attori, poeti, e scrittori, appuntamento in Piazza Verdi dalle 17.30 per un «Crash letterario» dove si alterneranno reading di poesia e prosa (tra cui il reading di opere di Pasolini di Capovilla), performance teatrali e presa di parola pubblica a sostegno degli spazi sociali e contro gli sgomberi. Una nuova occasione dopo la manifestazione politica e culturale dello scorso giovedì in cui «la città dei senza voce» ha espresso coralmente la propria voglia e passione per autogestire felicità e alternativa.



Rock a 360°

Dalla terrazza del Teatro Comunale, Rock Arena Dj set, previw Design Week Session. Il progetto europeo «Rock Regeneration and Optimization of Cultural Heritage in creative and Knowledge cities» finanziato dall’Unione Europea, coordinato dal Comune di Bologna, in stretta collaborazione con l'Università di Bologna, si presenta alla città all’interno della cornice di Bologna Design Week. Rock Arena è un’occasione di confronto sulle prime azioni previste dal progetto in area Zamboni, con un approfondimento specifico sull’Atlante Zamboni, strumento di narrazione della città storica, delle trasformazioni in atto e delle azioni previste da Rock. Focus della discussione sarà il Teatro come spazio pubblico. Dalle 16.30 in Piazza Scaravilli Malerbe, dalle 18 alle 19.30 al Teatro Comunale – Foyer Rossini L’Atlante Zamboni, dalle 20 aperitivo a pagamento nella Terrazza del Teatro Comunale e alle 21.30 DJSet.



Party

Torna per un' unica data a settembre il RootsBalera, il giovedì reggae di bologna a Dynamatic, ovvero l' area dedicata agli eventi alla musica e agli spettacoli di Velostazione Dynamo Bologna, in pienissimo centro e a due passi dalla stazione (via Indipendenza 71/Z). Per questo giovedìla crew del Roots Balera al completo con un Gimona in splendida forma di ritorno da Palestina e Sicilia. Musica a cura di Downbeat Bologna. Hosted by: Solomon B, Nico Royale e molti altri. Aperitivo, dalle 19. La serata finirà tassativamente alle 24. Info: montagnadisuono@hotmail.com

Silent Disco

Al Parco 11 Settembre, ancora un mese speciale di eventi dopo l'estate. Un cartellone ricchissimo curato dall'Associazione Farm e da L'Altro Spazio. Questo giovedì alle 19 Silent Disco Spritzalicious: un Dj set silenzioso in cui si potrà musica e ballare con le cuffie (che saranno fornite gratuitamente al bar) grazie a un sistema di diffusione wireless. Dj set a cura di Massi Electropop. In caso di maltempo gli eventi saranno realizzati a l’Altro Spazio - Via Nazario Sauro, 24. Per info: www.cineportoboff.it.



Gusto

Torna a Bologna e più precisamente allo Chalet dei Giardini Margherita «Just Wine VS Just Spritz Bologna - Open Bar». Open Bar per tutti fino alle 23. L’aperitivo open wine con buffet che ha conquistato le più grandi città italiane, torna con una grande novità, per tutta la durata dell'open bar potrete infatti partecipare alla novità dell'estate: l'open bar Just Spritz. Cambia la latitudine ma non la nostra filosofia con bottiglie sempre nuove e sempre accuratamente selezionate per accompagnare il preserata. Immersi nella magica atmosfera dei Giardini Margherita, troverete un ricchissimo buffet proposto dallo chef e, DJ set, per permettervi di assaporare ogni singolo beat per un’esperienza a 360°.

Cocktail

Al Café Gamberini, il giovedì è Martini. Fino al 14 dicembre, ogni giovedì sera dalle 19 alle 22 serata all'insegna dell' antica etichetta del più noto drink al mondo.