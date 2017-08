Macchie della pelle: perché compaiono e come si curano

Il viso è esteticamente molto importante, dunque è naturale che ogni individuo sia portato a preoccuparsi quando compaiono segni molto particolari come le macchie della pelle. Ma di cosa si tratta? Le macchie cutanee sono degli inestetismi dovuti a diversi fattori, che si presentano con una variazione di colore di una precisa sezione della cute, dovuta alla presenza di melanina in eccesso o a fattori ormonali (come ad esempio capita alle donne in gravidanza). Nella maggioranza dei casi non procurano danni all’organismo, limitandosi a presentare un fattore estetico poco piacevole: molte delle forme di macchie cutanee possono comunque essere curate, o ad ogni modo schiarite, fino a diventare impercettibili.

Colori e tipologie delle macchie della pelle

Come accennato pocanzi, non tutte le macchie della pelle sono uguali: alcune cambiano per via del colore, mentre altre sono frutto di cause e problemi diversi, aspetto che ne determina anche le soluzioni per una eventuale guarigione. Ad esempio, le macchie cutanee più comuni sono indubbiamente quelle scure o brune, spesso dovute al sole o all’invecchiamento della pelle, ma troviamo anche macchie diverse, come ad esempio quelle rosse, quelle bianche, quelle violacee e quelle grigie. Alcune di queste testimoniano la presenza di angiomi (come quelle rossastre), mentre altre sono frutto di un’insufficienza venosa (come quelle violette). Le macchie bianche e quelle grigie, invece, sono spesso causate da malattie della pelle come la psoriasi, la micosi, la pitiriasi ed alcune infezioni dovute ai funghi.

Macchie scure: classificazione e cause

Le macchie brune o scure sono le più diffuse, e anche in questo caso occorre specificare che ne esistono diverse. La classificazione di queste macchie, infatti, include il melasma (dovuto a squilibri ormonali), le efelidi (che hanno più che altro un’origine genetica), le cheratosi (piccole forme di tumore benigno della pelle) e le lentigo, che invece sono direttamente legate all’invecchiamento cutaneo che si registra con l’avanzare dell’età. Anche le macchie solari entrano in questa lista, e sono frutto dell’accumulo di melanina. Poi, le suddette macchie possono essere più o meno profonde, e da ciò dipende anche il fatto di poterle schiarire o meno. Le cause? Possono essere legate a patologie della pelle o dell’organismo, alle condizioni atmosferiche (come il sole, appunto), a sbalzi ormonali o a problemi tiroidei.

Come curare le macchie della pelle?

I rimedi che si dimostrano più efficaci nella cura delle macchie sono i prodotti appositi, come ad esempio quelli realizzati da Eucerin per combattere le macchie sulla pelle. Ma non sono certamente gli unici rimedi, considerando che esistono altre soluzioni naturali e non: come ad esempio il succo di limone, che ha un effetto schiarente molto spiccato. Poi, troviamo altri rimedi naturali per curare o per schiarire le discromie cutanee, come l’acqua ossigenata, lo yogurt, il miele, i cetrioli, il bicarbonato di sodio ed i prodotti fitoterapici come la betulla, l’eucalipto, la camomilla e infine l’olio di rosa mosqueta. Concludiamo con alcune soluzioni specifiche, come i prodotti esfolianti, che eliminano le cellule morte spesso responsabili delle macchie, e gli anti-micotici, consigliati per le patologie fungine.