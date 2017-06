Temptation Island prima puntata: tutti con Valeria e Ruben. Francesca e Alessio supercriticati

ROMA – In tanti attendevano l’inizio della tenzone, con la prima puntata di Temptation Island 2017. E ora sono stati accontentati. Caratterizzato da una frizzante ‘vita’ social, il reality per coppie non ha mancato fin dall’inizio di riservare sorprese. Come prevedibile, poi, si sono già formate delle fazioni: chi sta dalla parte delle ‘vittime’ dei propri fidanzati/te e chi gufa (o magari tifa pure) per gli aguzzini – che sono stati già oggetto di numerose critiche da parte del pubblico. Ma chi sono i primi protagonisti di questa nuova edizione? I due sacrificati sono Valeria e Ruben, rispettivamente fidanzati di Alessio e Francesca (i ‘torturatori’). I commenti si sprecano: c’’è chi incoraggia Ruben e Valeria a non mollare o cedere e chi, come prevedibile, attacca gli ‘spietati’ Francesca e Alessio: la prima già eletta come la ‘nuova Aurora Betti’ e il secondo etichettato come uno che ‘se la tira’. I commenti negativi rivolti ai due aguzzini a volte sono anche pesanti, specie per Francesca, che sta con Ruben da due anni e non si è sprecata nei complimenti per il suo fidanzato, tanto che l’ha definito soltanto ‘un bravo ragazzo’ come se fosse un conoscente qualunque.

C’è di peggio

Ma, sempre da parte di Francesca, il peggio è arrivato quanto, parlando del loro rapporto, è riuscita dire: «Stiamo insieme non so neanche perché, mi dà fastidio anche stare al suo fianco, non lo capisco quando parla, non ha fascino, non mi piace nulla di lui, una volta quando abbiamo fatto l’amore ho pianto…». Per questo motivo la giovanissima (e forse inesperta) Francesca si è inimicata gran parte del pubblico, facendo invece levitare le azioni di Ruben, specie nei confronti del pubblico femminile che lo ha preso sotto la sua ala protettrice. Ma le cose non vanno di certo meglio per Alessio, il fidanzato di Valeria.

Cinque anni e poi?

Alessio, a differenza di Francesca, è più ‘maturo’ – almeno sulla carta. Ma, anche lui, si è contraddistinto per il peggio. Sta insieme a Valeria da cinque anni, ma sembra siano almeno 50 e vissuti male. Parlando della loro storia esordisce con un «Non vedo l’ora di uscire per andare a ballare perché so che lei non viene e sto da solo. Mi manca più il mio gatto della mia fidanzata. Non credo che Valeria sia la donna da sposare non la vedo come madre dei miei figli». Incredibile ma vero. Così anche Alessio è finito nel mirino del pubblico – come poteva essere diversamente? I primi commenti si spiegano da sé: c’è infatti chi gli ricorda che Valeria, oltre a essere una ‘figa’ pazzesca, è anche una bravissima ragazza. E che forse sarebbe meglio che leggesse i tweet e i commenti, e magari ne facesse tesoro. Insomma, come ci si aspettava, la nuova edizione di Temptation Island si preannuncia esplosiva, e di certo ne vedremo delle belle.