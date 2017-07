Dopo i prof contro Donnarumma, la preside lo difende

ROMA - La preside dell l'istituto paritario Leonardo da Vinci di Vigevano, Carla Fiorino, dove Gianlugi Donnarumma avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità per diplomarsi, da privatista, in ragioneria, ha difeso il suo alunno, dopo che la professoressa Elda Frojo, presidente della Commissione d'esame ha parlato di grave mancanza di rispetto da parte del giovane portiere del Milan. «Un ragazzo che ha detto non ce la faccio più. Ha subito troppe pressioni. La maturità rappresenta uno stress per tutti i ragazzi della sua età».

«Un comportamento che rappresenta una grave mancanza di rispetto per la scuola, per la Commissione e per gli studenti delle classi coinvolte», le parole della Frojo. «Il signor Donnarumma - come riporta SportMediaset - ha chiesto di sostenere le prove suppletive. Il Miur, giustamente, cerca di incoraggiare coloro che si dedicano allo sport ma vogliono comunque proseguire negli studi. Nel caso del signor Donnarumma si è ritenuto che la partecipazione ai Campionati Europei under 21 giustificasse la richiesta. Chiaramente questo ha comportato un rallentamento dei lavori: i colloqui d'esame sono stati interrotti per consentire all'ormai ex candidato di sostenere le prove scritte». Il portiere del Milan dopo il rinnovo da 6 milioni a stagione per 5 anni ha deciso di saltare gli esami di maturità per volare con un volo privato ad Ibiza per le vacanze. «Faccio presente - ha sottolineato la presidente della Commissione - che oltre al signor Donnarumma ci sono 57 candidati che stanno affrontando l'esame, alcuni dei quali hanno problemi familiari gravi. Eppure sono venuti ad affrontare le loro prove. Forse supereranno gli esami, forse no, in ogni caso non si sono sottratti».