Come funziona il franchising

Il franchising è la modalità di affiliazione commerciale attraverso cui un franchisor, colui che detiene il know how, permette ad altri franchisee di aprire punti vendita del suo stesso Brand e ottenere gli stessi risultati. (se non addirittura maggiori)

Vediamo come creare un franchising e pubblicizzarlo.

Prima ancora di creare un franchising, un’attività locale deve avere dei punti fermi importanti, che sono:

Differenziazione sul mercato: non è possibile presentarsi in franchising con un’attività che non si differenzia dai competitor in modo sostanziale; perché porterebbe a un fallimento; Conti economici vantaggiosi: l’attività per potersi sviluppare in franchising deve fare numeri, grandi numeri!; Piano di marketing standardizzato: il marketing deve essere la ruota motrice dell’attività ed avere un piano di procedure; Manuale Operativo: in cui inserire tutto ciò che viene fatto nel punto vendita, da quando si apre a quando si chiude

Se si hanno questi 4 punti, si può iniziare a lavorare sullo sviluppo franchising.

Sviluppo franchising

Per creare e pubblicizzare il franchising ecco i 7 punti da seguire:

Franchising Plan: stesura di un piano di espansione a 3-5 anni per misurare la fattibilità del progetto; Contratto di franchising: per sottoscrivere l’affiliazione commerciale; Definizione di fee d’ingresso e royalties: le due fonti di guadagno del franchisor; Conti economici vantaggiosi per l'affiliato: per vedere se, nonostante la fee d’ingresso e le royalties richieste, riesce ad avere un utile considerevole; Marketing per la ricerca affiliati: per pubblicizzare il franchising senza sparare a caso ma con strategie precise; Academy di formazione: per formare i futuri franchisee e renderli autonomi; Team di supporto: strutturare un team che aiuti l’affiliato nei momenti di difficoltà