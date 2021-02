Scommesse sportive: come destreggiarsi fra calciomercato, pronostici e quote

Il calcio è sicuramente lo sport più seguito in Italia ed è infatti, non a caso, lo sport per cui si fanno il maggior numero di scommesse sportive. Per tanti fan del pallone, non è solo una questione di sfidare la sorte e divertirsi, ma è proprio un modo per sentirsi coinvolti nei match e per credere nella propria squadra, tanto da puntare del denaro su di essa.

Fare le scommesse non è un gioco però, poiché una volta addentrati nel settore appare evidente che ci sono molte cose da tenere in considerazione prima di avanzare una puntata. Un vero pro delle scommesse, infatti, non segue solo i 90 minuti dei match in cui ci sono i propri beniamini in campo, ma si tiene aggiornato su tutte le altre partite e squadre del campionato, sul calciomercato e su ogni notizia che potrebbe potenzialmente incidere sulle partite. Come si fa una scommessa sportiva?

Scegliere il bookmaker

Il primo passo è sicuramente quello di sceglier un bookmaker affidabile, sicuro e che proponga delle buone quote. La sicurezza è sicuramente un elemento non di poco conto, poiché è necessaria di norma l’iscrizione e si forniscono al sito i propri dati sensibili. Oltre a questo, in caso di vincita è importante poter essere certi di venir pagati in tempi rapidi e in modo preciso.

In tanti oggi scelgono di utilizzare come piattaforma per le scommesse i siti di casinò, come diversi di quelli proposti da Casinolupo.it. Particolarmente apprezzati sono i siti che offrono un ventaglio di prodotti variegato in modo da poter, con una sola iscrizione e senza dover passare da un sito ad un altro, intrattenersi in diversi modi. A parità di quote, per avere anche un buon portale per giocare è bene scegliere i casinò con depositi bassi, come i casinò con deposito minimo da 5 euro, per divertirsi senza dover necessariamente spendere molto.

Scegliere il tipo di scommessa e le migliori quote

Se l’intenzione è scommettere sulle partite di Serie A, è opportuno scegliere il bookmaker che propone le migliori quote per questo tipo di campionato. Le quote, infatti, sono un elemento importante da valutare poiché da esse dipende l’importo delle proprie vincite. Le tipologie di scommesse che si possono fare sono oggi innumerevoli: è possibile puntare sul risultato della partita, su un giocatore, sulla differenza di reti fra le due squadre in campo etc. Se si è indecisi è anche possibile effettuare, ovviamente, anche più scommesse per coprire tutto quanto di proprio interesse.

Studiare ed informarsi

L’approccio corretto per scommettere è quello in cui prima di fare una puntata si ragiona, si studia e si pianifica una strategia ben precisa. È vero che sicuramente la fortuna ha il suo peso, ma è bene non contarci ad occhi chiusi. Per fare un pronostico corretto è necessario leggere notizie ed articoli di sport, ma anche i pronostici stessi fatti da esperti del settore, nonché informarsi sull’andamento delle precedenti partite della propria squadra, sullo stato di salute dei giocatori, cercando sempre di fare valutazioni oggettive, al di sopra dell’amore per la propria squadra.