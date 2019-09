Milan-Inter, ai bookmaker piacciono Under 2.5 e Gol

Tempo di derby all'ombra della Madunina. Sarà la stracittadina numero 224 dal 1909 ad oggi prendendo in considerazione le sole gare in competizioni ufficiali, il 193esimo in Serie A. La classifica è ancora relativamente corta ma Milan-Inter è già uno spartiacque importante della stagione delle due squadre. I nerazzurri allenati da Antonio Conte sono rimasti da soli in testa della classifica dopo che le altre due capolista, la Juventus e il Torino, nella terza giornata hanno frenato rispettivamente pareggiando a Firenze per 0-0 e perdendo in casa contro il Lecce per 1-2. L'Inter, che contro l'Udinese non aveva giocato una partita di particolare qualità, si era invece imposta per 1-0 con gol di Stefano Sensi. Con il medesimo risultato il Milan di Marco Giampaolo nel turno precedente era andato a sbancare Verona ma la notizia del giorno era stata soprattutto il ritorno al gol del polacco Krzysztof Piatek. Il derby di Milano presenta ancora una volta quote interessanti prese in considerazione anche dagli esperti di Sportytrader per elaborare pronostici su questa ed altre partite della prossima giornata di Serie A.

La mancanza di impegni infrasettimanali permette al Milan di lavorare con maggiore tranquillità per cercare di trovare fluidità e gioco che latitano ancora a Milanello. Anche i nerazzurri, tolto il debutto contro il Lecce (4-0), finora non hanno particolarmente brillato e martedì 17 settembre, nella gara del prima giornata di Champions League giocata in casa contro lo Slavia Praga, hanno acciuffato il pari (1-1) solamente nel finale. L'Inter è la squadra che vanta il maggior numero di successi in derby ufficiali, 80 a fronte di 67 pareggi e 76 vittorie del Milan, e lo stesso dicasi per le sole gare giocate in Serie A con un totale di 72 contro i 58 pari e le 62 vittorie milaniste (da questa statistica sono escluse le gare della Prima Categoria e della Divisione Nazionale, ndr). Per gli allibratori è la squadra di Conte a godere della quota più bassa e quindi del favore del pronostico. I nerazzurri si sono imposti anche nei precedenti più recenti, quelli della passata stagione: 1-0 il 21 ottobre 2018 e 2-3 il 17 marzo 2019. Per trovare l'ultimo successo del Milan bisogna invece risalire al 31 gennaio 2016 quando i rossoneri si imposero per 3-0. C'è anche un 1-0 più recente, datato 27 dicembre 2017 ma fu ottenuto in Coppa Italia ai tempi supplementari.

Statistiche alla mano, l'Inter ha fatto registrare 7 Over 2.5 nelle ultime 8 partite giocate in campionato tra questa e la passata stagione, e fa eccezione proprio l'1-0 di domenica scorsa. Per trovare l'ultimo Over 2.5 con il Milan in campo in Serie A, invece, bisogna tornare al 26 maggio scorso, data dell'ultimo turno di campionato in cui i rossoneri si imposero a Ferrara per 2-3. Nelle prime tre gare del campionato attuale del Diavolo, invece, si è sempre verificato l'1-0 (2 vittorie e 1 sconfitta). E tra Under e Over 2.5 è proprio il primo a trovare i maggiori consensi sulle lavagne dei bookmaker. L'ultimo derby è stato anche quello che, dopo tre consecutivi, ha visto entrambe le squadre andare a segno, opzione che si è verificata finora in 2 delle 4 gare dell'Inter in stagione tra campionato e Champions e in nessuna di quelle del Milan. Il Gol, però, è visto con maggiore probabilità dagli allibratori rispetto al No Gol.