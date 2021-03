Come funziona il CBD, perché assumerlo e dove acquistarlo

Ricchissima di sostanze chimiche, la canapa è una pianta con molteplici funzioni. Può essere usata in ambito tessile, industriale, nella produzione di cosmetici anti-età e, soprattutto, come supporto al benessere dell’organismo. Sì, perché la canapa risulta estremamente versatile come coadiuvante in ambito medico.

Un fenomeno collegato al THC (tetraidrocannabinolo) solo in minima parte, e che ha come protagonista il CBD (cannabidiolo), altro cannabinoide presente nella pianta con un’altissima concentrazione. Questo, a differenza del THC, non produce assuefazione e non è psicoattivo, ma ha la capacità di migliorare le condizioni di salute in moltissime situazioni.

Al CBD sono infatti associate numerose proprietà benefiche per l’organismo, tra cui azione antiepilettica, miorilassante, ansiolitica, antipsicotica, analgesica e antinfiammatoria. Per questo viene spesso usato per il trattamento di disturbi come ansia, nausea, infiammazione, dolore cronico e persino per gli spasmi muscolari tipici della sclerosi multipla. Si dimostra inoltre efficace nel contrasto all’insonnia e nello stimolare l’appetito. Per quest’ultima qualità viene impiegato anche in associazione alle terapie antitumorali.

Un’altra importante differenza, nel confronto con il THC, è che il cannabidiolo è legale e può quindi essere acquistato tranquillamente in negozi fisici e digitali. Viene presentato in forma di cristalli e CBD oil, ma si trova anche in cosmetici, e-liquid e oli specifici per gli animali.

