10 motivi per cui fare sesso fa bene alla salute

È la conferma che tutti noi abbiamo atteso per anni: fare l’amore fa bene alla salute. Quindi non abbiamo più nessun motivo per tirarci indietro. Anzi, sarebbe bene che trovassimo più tempo da dedicare a questo sport, così benefico per corpo e mente. Ecco cosa ne pensa uno scienziato londinese.

Non c’è bisogno di andare in palestra

Spendiamo tempo e denaro per andare in palestra, ma per certi versi è più produttivo – e anche piacevole – dedicarsi al sesso. Anch’esso, infatti, offre tutta una serie di benefici per l’organismo, molto simili a quelli che si ottengono con lo sport. Una buona dose di sesso al giorno è infatti il tipo di attività fisica consigliata da Graham Jackson, cardiologo del Guys & St Thomas Hospital di Londra.

Bastano trenta minuti

Per ottenere i benefici sulla salute, però, non basta una sveltina. Bisogna fare del sano sesso mettendoci tutto l’impegno possibile. Ma i risultati sono decisamente migliori della classica attività sportiva. Bastano, infatti, trenta minuti per perdere lo stesso numero di calorie di una passeggiata lunga o una camminata in salita. E se proprio avete il tempo di divertirvi come si deve, sappiate che con un’ora di sesso potete ottenere gli stessi identici risultati di un’ora di palestra, perdendo circa 300 calorie. E la differenza, in termini di piacere, è notevole.

Maggiori benefici per il cuore

I maggiori benefici si ottengono a livello del sistema cardiovascolare. Non importa se si tratta di una relazione passeggera o meno: il vostro cuore – dopo aver fatto sesso – vi ringrazierà. Infatti il movimento che si fa durante una sessione amorosa permette al cuore di pompare più sangue, aumentare la frequenza cardiaca e tenere il muscolo cardiaco in costante allenamento.

Riduce il rischio di infarto e ictus

Ma i benefici sull’apparato cardiovascolare non sono finiti qui: secondo i ricercatori del Queens University di Belfast, se facciamo l’amore almeno tre volte a settimana scongiuriamo il rischio di un infarto e ictus. Insomma, è il culmine del piacere, con il minimo sforzo e il massimo dei risultati.

Anche le ossa ringrazieranno

Come se non bastasse, l’attività sessuale effettuata con costanza promuove anche la salute delle ossa. E non è solo per il movimento fisico che facciamo, ma anche a causa degli ormoni. Quando facciamo sesso, infatti, stimoliamo la produzione di testosterone nell’uomo ed estrogeni nella donna, due ormoni utili a contrastare l’osteoporosi. Anche i movimenti del bacino – tipici della persona che guida l’atto sessuale, rendono la nostra colonna vertebrale più flessibile ed elastica, migliorando la salute dei muscoli e la postura.

C’è anche il fitness basato sul sesso

Un altro buon motivo per evitare di andare in palestra è quello di seguire un programma fitness basato sul sesso. Si chiama BangFit ed è stato ideato allo scopo di combattere la sedentarietà facendo sesso: un modo piacevole per fare attività fisica. Il programma si basa principalmente sulle posizioni sessuali, coadiuvato da video, un’applicazione per smartphone e tablet e anche un ‘BangFit band’ indossabile, per monitorare i progressi e così via. «BangFit è una piattaforma di allenamento creata per combattere il nostro stile di vita sedentario. Ora è possibile essere in forma, pur avendo tempo per se stessi».

Il momento migliore per fare sesso

Secondo un’indagine condotta nel regno Unito da Forza Supplements, il momento migliore per fare sesso è alle 7,30 del mattino. Il motivo è semplice: il corpo è nel momento della giornata che possiede più energia. E grazie al rilascio di endorfine stimolato proprio dall’attività sessuale, può ridurre la pressione sanguigna e i livelli di stress. Il risultato è un senso di rilassatezza e serenità che dura per tutto il resto della giornata.

Migliora la spiritualità

Secondo quanto suggerito da uno studio pubblicato su Social Cognitive and Affective Neuroscience, l’ossitocina – l’ormone che viene rilasciato dopo un atto sessuale – ha un effetto proprio sulla spiritualità. «La spiritualità è complessa e influenzata da molti fattori – scrivono gli autori – Tuttavia, l’ossitocina sembra influenzare il modo in cui percepiamo il mondo e ciò in cui crediamo». Secondo i ricercatori della Duke University, l’ossitocina renderebbe gli uomini più spirituali. «L’ossitocina sembra essere parte del modo in cui i nostri corpi sostengono le credenze spirituali», spiega la psicologa Patty Van Cappellen.

Riduce ansia e stress

Infine, secondo Nadir Farid, fondatore del London Endocrine Clinic: dopo aver fatto l’amore è molto facile sentirci di buon umore. Perché le endorfine, l’ossitocina e la serotonina che vengono rilasciati subito dopo sono dei veri e propri antidepressivi naturali.

Insomma, quasi quasi si potrebbe buttare la tessera della palestra e i farmaci: pare che l’attività sessuale sia decisamente meglio di tutte le altre strategie di vita sana che vengono adottate. E l’unico modo per essere certi che tutto ciò che è stato detto è vero, è provare.