Steatosi epatica o fegato grasso, ecco come si previene con la dieta

La steatosi epatica o fegato grasso è una condizione sempre più diffusa e di cui, a oggi, non esiste un trattamento. Anche per questo motivo, la malattia può degenerare in condizioni che mettono in serio pericolo la vita, come la cirrosi epatica e il cancro del fegato. Ma, se non si può curare, almeno si può prevenire.

La dieta che previene la steatosi epatica

Per prevenire il fegato grasso basta includere nella propria dieta le verdure a foglia verde. Secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori del Karolinska Institutet in Svezia, aumentare l’apporto giornaliero di nitrato inorganico, che si trova in natura in molti tipi di verdure, impedisce l’accumulo di grasso nel fegato. «Quando abbiamo completato la dieta con nitrato dietetico nei topi nutriti con una dieta occidentale ad alto contenuto di grassi e zuccheri, abbiamo notato una percentuale significativamente inferiore di grasso nel fegato», spiega Mattias Carlström, Professore Associato presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia, Karolinska Institutet. I risultati dello studio sono inoltre stati confermati utilizzando due diversi studi di coltura cellulare in cellule di fegato umano. Oltre a un minor rischio di steatosi, i ricercatori hanno anche osservato una riduzione della pressione arteriosa e migliorato l’insulina/omeostasi del glucosio nei topi con diabete di tipo 2.

Il fegato grasso

La steatosi epatica, detta anche fegato grasso, è una malattia epatica comune che colpisce circa il 25% della popolazione, riporta la nota del Karolinska. È caratterizzata dall’accumulo di trigliceridi nelle cellule del fegato e tra le principali cause dello sviluppo di questa patologia vi sono il consumo di alcol, il sovrappeso. La malattia, se non controllata, può peggiorare e diventare cronica con conseguenze più o meno gravi.

La prevenzione delle malattie correlate

L’attenzione del gruppo di ricerca è concentrata sulla prevenzione di malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2, attraverso cambiamenti nella dieta e con altri mezzi. Studi precedenti hanno dimostrato che il nitrato dietetico delle verdure migliora l’efficienza dei mitocondri (le centrali elettriche della cellula) e può migliorare la resistenza fisica. È stato anche dimostrato – prosegue la nota – che una maggiore assunzione di frutta e verdura ha un effetto benefico sulla funzione cardiovascolare e sul diabete. «Riteniamo che queste malattie sono collegate da meccanismi simili, in cui lo stress ossidativo provoca una compromissione della segnalazione dell’ossido nitrico, che ha un impatto negativo sulle funzioni cardiometaboliche – sottolinea Carlström – Abbiamo ora dimostrato un modo alternativo per la produzione di ossido nitrico, dove più di nitrati nella nostra dieta possono essere convertiti in ossido nitrico e altre specie di azoto bioattivo nel nostro corpo».

Il ruolo dei nitrati

«Nessuno si è ancora concentrato sui nitrati, che riteniamo siano la chiave – precisa il dottor Carlström – Ora vogliamo condurre studi clinici per indagare il valore terapeutico della supplementazione di nitrati per ridurre il rischio di steatosi del fegato. I risultati potrebbero portare allo sviluppo di nuovi approcci farmacologici e nutrizionali.

La verdura che serve

Sebbene i ricercatori, come sempre, ritengano che siano necessari più grandi studi clinici per confermare il ruolo dei nitrati, si sentono in ogni caso di consigliare di mangiare più verdure a foglia verde, come lattuga o più spinaci ricchi di nitrati e rucola. «E non ci vuogliono enormi quantità per ottenere gli effetti protettivi che abbiamo osservato, solo circa 200 grammi al giorno – conclude il prof. Carlström – Purtroppo, però, molte persone scelgono di non mangiare abbastanza verdure di questi tempi».

Riferimento: Isabel Cordero-Herrera et al., ‘AMP-activated protein kinase activation and NADPH oxidase inhibition by inorganic nitrate and nitrite prevent liver steatosis’ - Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS 2018). www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1809406115.