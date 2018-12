Il richiamo alimentare di questi giorni riguarda un lotto di cozze, o mitili, contaminato dal vibrione del colera. A comunicarlo è il Ministero della Salute nella sezione richiami alimentari. Il marchio del prodotto è Cozze o Mitilo (provenienza arborea) Nieddittas. La denominazione di vendita è Nieddittas – Cozze raccolte nel Golfo di Oristano. Il nome o la ragione sociale a nome del quale il prodotto è commercializzato è CPA Arborea.

Il lotto contaminato

A essere contaminato è il lotto numero NS-183778-17 del 17/11/2018 (confezionato nella stessa data). Il motivo del richiamo è l’isolamento del Vibrio Cholerae (ossia il vibrione del colera) potenzialmente enteropatogeno: vedasi IRASFF n.378489 del 12/12/2018. Il nome del produttore è CPA Arborea con sede di stabilimento in Località Corrumannu – Strada 17 Ovest – Arborea (OR). Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è CPA Arborea – CE IT37 CSM. La confezione di vendita è in rete da 1 kg

L’avvertenza del Ministero della Salute è quella di non consumare il prodotto poiché non conforme.