Tachipirina e paracetamolo: cos'è, a cosa serve e tutto quello che c'è da sapere. Il foglietto illustrativo

La Tachipirina, il cui principio attivo è il Paracetamolo, è un farmaco da banco assai noto e diffuso. Si tratta di un analgesico (che allevia i dolori) e antipiretico (che abbassa la febbre). La tachipirina agisce sull’organismo attraverso l’inibizione della sintesi delle prostaglandine, agendo sul centro di termoregolazione nell’ipotalamo, per cui si ottiene un effetto sulla temperatura corporea.

Le sue forme

La Tachipirina si trova in commercio sotto forma di compresse, bustine, supposte per gli adulti. Sciroppo e gocce (indicate per lo più ai pazienti pediatrici). Il farmaco è prodotto dall’azienda farmaceutica Angelini. In media, se ben conservata, una confezione chiusa ha una validità di 60 mesi.

Per cosa si usa la Tachipirina?

L’uso principale è quello di antipiretico e nel trattamento sintomatico di affezioni febbrili, in caso di influenza e raffreddore, affezioni acute del tratto respiratorio e malattie esantematiche.

In qualità di analgesico si usa in caso di cefalea o mal di testa, mal di denti, nevralgia, mialgia altre manifestazioni dolorose di varia origine ed entità. La Tachipirina, a differenza per esempio dell’Aspirina, può essere assunta anche a stomaco vuoto, poiché non irrita le pareti dello stomaco e non è a rischio emorragie. Per assumerla non è necessario presentare febbre.

Chi può assumere la Tachipirina?

A seconda della formulazione e del dosaggio del principio attivo, il paracetamolo o tachipirina può essere assunto dalla maggior parte delle persone in modo sicuro. Possono quindi utilizzarla anche le donne incinte e quelle che allattano. Allo stesso modo, i bambini oltre i 2 mesi di età. In ogni caso, è bene chiedere consiglio al proprio medico prima di assumere il farmaco. La Tachipirina, e il paracetamolo, sono tuttavia sconsigliati in caso di problemi a fegato o reni o se si stanno assumendo altri farmaci che possono avere un’iterazione.

Il foglietto illustrativo, per sapere proprio tutto

Di seguito, il foglietto illustrativo della Tachipirina da 500 mg in compresse. Tuttavia, le indicazioni, le raccomandazioni e precauzioni, le dosi massime, le controindicazioni ecc. sono le stesse per le altre forme con cui si presenta il farmaco, come bustine, gocce, supposte.

Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore. TACHIPIRINA 500 mg compresse – Paracetamolo

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei. Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.

- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.

- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3 giorni di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos’è Tachipirina e a cosa serve

2. Cosa deve sapere prima di usare Tachipirina

3. Come usare Tachipirina

4. Possibili effetti indesiderati

5. Come conservare Tachipirina

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos’è Tachipirina e a cosa serve

Tachipirina contiene il principio attivo paracetamolo che agisce riducendo la febbre (antipiretico) e alleviando il dolore (analgesico).

Tachipirina è utilizzato negli adulti, adolescenti e bambini per:

- il trattamento sintomatico degli stati febbrili quali l’influenza, le malattie esantematiche (malattie infettive

tipiche dei bambini e degli adolescenti), le malattie acute del tratto respiratorio, ecc.

- dolori di varia origine e natura (mal di testa, nevralgie, dolori muscolari ed altre manifestazioni dolorose di media entità).

Si rivolga al medico se lei/il bambino non si sente meglio o se si sente peggio dopo 3 giorni di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare Tachipirina

Non usi Tachipirina

- se chi deve assumere il medicinale è allergico a paracetamolo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Tachipirina.

Nei seguenti casi usi Tachipirina con cautela se chi deve assumere il medicinale:

- fa uso di alcol in modo cronico o ne fa un uso eccessivo (3 o più bevande alcoliche al giorno)

- soffre di anoressia (disturbo del comportamento alimentare caratterizzato dalla mancanza o riduzione dell'appetito)

- soffre di bulimia (disturbo del comportamento alimentare per cui una persona ingurgita una quantità di cibo eccessiva per poi ricorrere a diversi metodi per eliminarlo)

- soffre di cachessia (stato caratterizzato da estrema magrezza, riduzione delle masse muscolari e assottigliamento della pelle a causa di malattie croniche)

- segue da lungo tempo una alimentazione non corretta (malnutrizione cronica)

- soffre di disidratazione (grave perdita di acqua/liquidi dall’organismo)

- soffre di ipovolemia (ridotto volume di sangue in circolo)

- soffre di malattie del fegato che ne riducono la funzionalità (insufficienza epatica, epatite, sindrome di Gilbert)

- è in trattamento concomitante con medicinali che alterano la funzionalità del fegato

- soffre di carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (sostanza normalmente presente nel corpo umano, la cui carenza può causare una malattia del sangue)

- soffre di anemia emolitica (distruzione dei globuli rossi del sangue).

Uso di dosi elevate e/o per periodi prolungati

L’uso di dosi elevate e/o prolungate di questo medicinale può provocare alterazioni anche gravi a carico del rene e del sangue. In questi casi, il medico controllerà nel tempo, attraverso opportuni esami, la funzionalità del fegato, dei reni e la composizione del sangue. Prima di prendere questo medicinale, informi il medico se chi deve assumere il medicinale soffre di una malattia dei reni o del fegato.

Bambini e adolescenti

Tachipirina può essere dato ai bambini e agli adolescenti.

Altri medicinali e Tachipirina

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

In particolare, informi il medico se chi deve assumere il medicinale sta prendendo:

- medicinali che contengono paracetamolo. Durante il trattamento con paracetamolo prima di prendere o dare al bambino qualsiasi altro medicinale controlli che non contenga paracetamolo, poiché se il paracetamolo è assunto in dosi elevate si possono verificare gravi effetti indesiderati;

- medicinali che rallentano lo svuotamento dello stomaco (ad es. anticolinergici, oppioidi), in quanto questi medicinali ritardano l'effetto di Tachipirina;

- medicinali che accelerano lo svuotamento dello stomaco (ad es. procinetici), in quanto questi medicinali accelerano l'effetto di Tachipirina;

- colestiramina (medicinale usato per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue), in quanto riduce l’effetto del paracetamolo;

- cloramfenicolo (un antibiotico), in quanto può aumentare il rischio di effetti indesiderati;

- anticoagulanti (medicinali utilizzati per rendere il sangue più fluido). Nel caso di trattamenti ad alte dosi con paracetamolo (4 g al giorno per almeno 4 giorni), prenda o dia al bambino Tachipirina solo sotto stretto controllo medico;

- rifampicina (un antibiotico);

- cimetidina (un medicinale usato nel trattamento dell’ulcera dello stomaco);

- antiepilettici (medicinali usati per trattare l’epilessia), ad esempio glutetimide, fenobarbital,

carbamazepina;

- zidovudina (medicinale per il trattamento dell’HIV).

L’uso di questi medicinali con Tachipirina richiede uno stretto controllo medico.

Interferenze con esami del sangue

Se chi assume il medicinale deve effettuare esami del sangue tenga conto che la somministrazione di paracetamolo può interferire con la determinazione della uricemia e della glicemia.

Tachipirina con alcol

Prenda Tachipirina con cautela se fa uso di alcol in modo cronico o ne fa un uso eccessivo (3 o più bevande alcoliche al giorno), in quanto esiste il rischio di intossicazione.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Nonostante studi effettuati durante la gravidanza e l’allattamento non abbiano evidenziato particolari controindicazioni all'uso del paracetamolo né provocato effetti indesiderati a carico della madre o del bambino si consiglia di prendere questo medicinale solo in casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Tachipirina non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

COME USARE TACHIPIRINA

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Adulti

La dose raccomandata è di 1 compressa alla volta, da ripetere se necessario dopo 4 ore, senza superare le 6 somministrazioni al giorno. Nel caso di forti dolori o febbre alta, 2 compresse da 500 mg da ripetere se necessario dopo non meno di 4 ore. Negli adulti, la dose massima per via orale è di 3000 mg di paracetamolo al giorno.

Uso nei bambini e adolescenti

Per i bambini è indispensabile rispettare la dose definita in funzione del loro peso corporeo, il medico le indicherà la formulazione più adatta in base al peso corporeo del bambino. Le età approssimate in funzione del peso corporeo sono indicate a titolo d’informazione. La compressa può essere divisa in due dosi uguali.

PESO ETÀ DOSE QUANTE VOLTE AL GIORNO?

DOSE MASSIMA GIORNALIERA (NELLE 24 ORE) 21-25 kg 6,5 – inferiore a 8 anni Approssimativamente ½ compressa alla volta. Da ripetere, se necessario, dopo 4 ore. Non superare le 6 somministrazioni nelle 24 ore.

3 compresse: 26-40 kg 8-11 anni approssimativamente 1 compressa alla volta. Da ripetere, se necessario, dopo 6 ore. Non superare le 4 somministrazioni nelle 24 ore.

4 compresse: 41-50 kg 12-15 anni approssimativamente 1 compressa alla volta. Da ripetere, se necessario, dopo 4 ore. Non superare le 6 somministrazioni nelle 24 ore.

6 compresse: Peso superiore a 50 kg. Sopra 15 anni approssimativamente 1 compressa alla volta. Da ripetere, se necessario, dopo 4 ore. Non superare le 6 somministrazioni nelle 24 ore.

6 compresse: Per bambini di peso inferiore ai 21 kg esistono in commercio altre formulazioni specifiche di Tachipirina. Chieda consiglio al medico o al farmacista.

Non assumere se lei/il bambino soffre di grave insufficienza renale (grave riduzione della funzionalità dei reni)

Se il medico ha diagnosticato una grave insufficienza renale, l’intervallo tra le somministrazioni deve essere di almeno 8 ore.

Durata del trattamento

Non usi Tachipirina per più di 3 giorni consecutivi senza consultare il medico. Il medico deve valutare la necessità di trattamenti per oltre 3 giorni consecutivi.

Se usa più Tachipirina di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Tachipirina avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Sintomi

In caso di assunzione accidentale di dosi molto elevate di paracetamolo, i sintomi che generalmente lei/il bambino potrebbe manifestare entro le prime 12-48 ore comprendono:

- anoressia (mancanza o riduzione dell'appetito), nausea e vomito seguiti da un profondo decadimento delle condizioni generali

- alterazioni dei valori di laboratorio del sangue (aumento della bilirubina nel sangue, della latticodeidrogenasi, dei livelli di transaminasi epatiche, riduzione dei livelli di protrombina nel sangue)

- danni epatici che possono portare al coma e alla morte.

L’assunzione di una dose eccessiva di paracetamolo aumenta il rischio di intossicazione e può portare a morte, specialmente nei seguenti casi:

· se chi assume il medicinale soffre di malattie al fegato

· alcolismo cronico

· se chi assume il medicinale segue da lungo tempo una alimentazione non corretta (malnutrizione

cronica)

· se chi assume il medicinale sta assumendo altri medicinali o sostanze che aumentano la funzionalità del fegato.

Trattamento

Il medico in base alla natura ed alla gravità dei sintomi effettuerà la terapia idonea di supporto.

Se dimentica di usare Tachipirina

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Tachipirina

Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se lei/il bambino manifesta i seguenti effetti indesiderati INTERROMPA il trattamento con questo medicinale e contatti immediatamente il medico:

· reazioni allergiche con:

- arrossamenti della pelle accompagnati da prurito (orticaria)

- gonfiore della gola (edema della laringe)

- gonfiore di mani, piedi, caviglie, viso, labbra, lingua e/o gola (angioedema)

- grave reazione allergica (shock anafilattico).

Inoltre, chi assume il medicinale potrebbe manifestare i seguenti effetti indesiderati, per i quali non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza.

· riduzione del numero di piastrine nel sangue (trombocitopenia)

· riduzione del numero di globuli bianchi nel sangue (leucopenia/agranulocitosi)

· riduzione dell’emoglobina nel sangue, sostanza che trasporta l’ossigeno nel sangue (anemia)

· vertigini

· disturbi allo stomaco e all’intestino

· funzionalità anomala del fegato

· infiammazione del fegato (epatite)

· macchie rosse, lesioni bollose con aree di distacco della pelle, vesciche, eruzioni della pelle (eritema multiforme, sindrome di Stevens Johnson, necrolisi epidermica tossica)

· riduzione della funzionalità dei reni (insufficienza renale acuta)

· infiammazione dei reni (nefrite interstiziale)

· sangue nelle urine (ematuria)

· cessazione o riduzione della produzione di urine (anuria).

Sono stati segnalati casi molto rari di reazioni cutanee gravi.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospettareazione-avversa.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

Come conservare Tachipirina

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.

La mezza compressa può essere conservata per 24 ore nella confezione originale.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Tachipirina

- il principio attivo è: paracetamolo (ogni compressa contiene 500 mg di paracetamolo)

- gli altri componenti sono: cellulosa microcristallina, povidone, amido pregelatinizzato, acido stearico, croscarmellosa sodica.

Descrizione dell’aspetto di Tachipirina e contenuto della confezione

Si presenta in compresse bianche, rotonde, biconvesse, con linea di frattura centrale su un lato. Le compresse sono confezionate in blister bianco in astuccio da 10 o 20 o 30 compresse divisibili da 500 mg. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.- Viale Amelia, 70 – 00181 Roma. Produttore A.C.R.A.F. S.p.A. - Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona. ISTITUTO DE ANGELI S.r.l. - Località Prulli 103/C, 50066 Reggello (FI).