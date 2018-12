Non c’è niente che ci possa svegliare meglio al mattino di una bella doccia fredda. Certo, con il clima di questa stagione – specie quello del nord Italia – sembra essere un’opzione ben poco allettante. Tuttavia, non bisogna dimenticare che oltre a rendere molto più rapido il lavaggio mattutino, la doccia fredda permette di ottenere tanti benefici in termini di salute e bellezza. E non è una nostra idea, ce lo dice la scienza. Ecco 7 motivi per cui dovresti farlo ogni giorno.

Se sei un uomo, diventi più macho

Quando si parla del vero «macho man» non si può non pensare ai suoi ormoni. L’uomo vero, in genere, è una tempesta di testosterone. Perché, quindi, non dare una piccola mano al nostro corpo e aumentare la produzione di questo importantissimo ormone maschile? Invece di assumere integratori – che sono dannosi per la salute – si può optare per una bella doccia fresca al risveglio. Secondo recenti studi, il calore – compreso quello proveniente da una doccia calda – potrebbe alterare il nostro DNA riducendo la secrezione di testosterone. Ecco perché una bella doccia fredda permette di ottimizzarne i livelli. E non vi preoccupate: se siete donne non vi trasformerete in uomini dopo esservi lavate in acqua fredda.

Potenzi il tuo sistema immunitario

In inverno, è vero, si ha poca voglia di star sotto l’acqua fredda. Ma a basse temperature il sistema immunitario si riattiva permettendo di contrastare più facilmente i virus collegati ai malanni invernali. Recenti studi hanno infatti trovato una relazione tra docce fredde e un aumento dei globuli bianchi – il nostro esercito naturale per combattere le infezioni. Probabilmente il motivo è dovuto dal fatto che il metabolismo è aumentato e, di conseguenza, anche la produzione di globuli bianchi.

Perdi peso

A chi non piacerebbe perdere peso pur non facendo troppe rinunce a tavola? A tutti, probabilmente. E un piccolo segreto per riuscirci è quello di fare la doccia fredda. L’acqua a bassa temperatura, infatti, costringe l’organismo ad attivare il grasso bruno. Quest’ultimo ha lo scopo di isolare il corpo evitando dispersioni di calore. Quando sei al freddo – anche quando ti trovi all’aperto – vi è un aumento del tasso metabolico del grasso bruno di ben 15 volte. Quest’ultimo, a differenza di quello bianco, è considerato grasso buono perché brucia effettivamente l'energia in eccesso allo scopo di generare calore. «Quando l'ambiente è freddo, il grasso bruno inizia rapidamente a produrre calore. Il calore è generato dai mitocondri, piccole fabbriche di energia in una cellula che trasformano il glucosio, il grasso e altri nutrienti in una forma di energia che la cellula può utilizzare», spiegano gli scienziati.

E’ meglio della meditazione

Probabilmente quando state congelando sotto la doccia – e i minuti successivi – non vi sentirete affatto tranquilli. Anzi, sarete rigidi come uno stoccafisso. Ma dopo poco riuscirete a intravedere i benefici effetti della doccia fredda: vi sentirete mentalmente più lucidi e con una grande calma interiore. Meglio della meditazione. Il motivo? L’ossigeno nel vostro corpo verrà attivato e riuscirete a reagire alla vita con miglior tranquillità. D’altro canto, uno studio effettuato suoi nuotatori in acqua ghiacciata sostengono che il freddo permette «una risposta adattativa al ripetuto stress ossidativo e la postuliamo come un nuovo meccanismo molecolare di base di maggiore tolleranza allo stress ambientale».

Tolgono la depressione

Se il vostro umore non è ancora arrivato al minimo storico e non vi è la precisa necessità di passare immediatamente agli antidepressivi, potete sperimentare i benefici della doccia fredda. Secondo alcuni scienziati, infatti, la doccia fredda stimolerebbe il cosiddetto punto blu del cervello, ovvero la sede dove viene prodotta la noradrenalina. Una ridotta produzione di tale sostanza sembra essere alla base della depressione.

Diventi più fertile

Infine, una buona notizia per tutte le coppie che fanno fatica ad avere figli. Secondo quanto è emerso da una recente ricerca, le docce fredde potrebbero influenzare le possibilità di concepire. A beneficiarne maggiormente sarebbero gli uomini, i quali produrrebbero il 500% in più di spermatozoi tre-sei mesi dopo aver iniziato la pratica della doccia fredda. Perché accade? I testicoli hanno bisogno del freddo, non del caldo.

Nonostante la doccia fredda sembra possedere molti benefici, ci teniamo a sottolineare che ogni organismo e diverso. E che in caso di gravi patologie o malattie cardiovascolari è necessario il consulto di un medico prima di iniziare a fare le docce con regolarità.

