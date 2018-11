L’Augmentin è un farmaco antibiotico prodotto e commercializzato dall’azienda farmaceutica GlaxoSmithKline a base di Amoxicillina + acido Clavulanico. Il Clavulin, a base di acido Clavulanico, è dell’azienda Fournier Pharma, mentre il Neoduplamox sempre a base di Amoxicillina + acido Clavulanico è della Procter & Gamble.

Il foglietto illustrativo dell’Augmentin per l’utilizzatore, a cura della GlaxoSmithKline (GSK).

La specialità

Augmentin 875 mg/125 mg compresse rivestite con film Amoxicillina/acido Clavulanico.

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.

Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.

Questo medicinale è stato prescritto per lei personalmente (o per suo figlio). Non lo dia mai ad altri. Infatti, per altri individui questo medicinale può essere pericoloso, anche se sintomi della malattia sono uguali ai suoi.

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Contenuto di questo foglietto illustrativo:

1. Che cos’è Augmentin e a che cosa serve;

2. Cosa deve sapere prima di prendere Augmentin;

3. Come prendere Augmentin;

4. Possibili effetti indesiderati;

5. Come conservare Augmentin;

6. Contenuto della confezione e altre importanti informazioni.

Che cos’è Augmentin e a che cosa serve

Augmentin è un antibiotico che funziona uccidendo i batteri che causano infezioni. Contiene due diversi medicinali chiamati amoxicillina e acido clavulanico. L’amoxicillina appartiene a un gruppo di medicinali, chiamati ‘penicilline’, la cui attività può a volte essere bloccata (vengono cioè resi inattivi). L’altro componente attivo (acido clavulanico) impedisce che questo avvenga.

Augmentin è utilizzato negli adulti e nei bambini per trattare le seguenti infezioni

Infezioni dell’orecchio e dei seni nasali;

infezioni del tratto respiratorio;

infezioni del tratto urinario;

infezioni della pelle e dei tessuti molli, comprese infezioni dentali;

infezioni delle ossa e delle articolazioni.

Cosa deve sapere prima di prendere Augmentin

Non prenda Augmentin:

se è allergico (ipersensibile) ad amoxicillina, acido clavulanico, penicillina o a uno qualsiasi degli eccipienti di Augmentin;

se ha avuto una reazione allergica grave (ipersensibilità) a qualsiasi altro antibiotico. Questo può includere eruzione cutanea o gonfiore del viso o del collo;

se ha avuto problemi al fegato o ittero (colorazione gialla della pelle) quando ha preso un antibiotico.

Non prenda Augmentin se uno di questi casi la riguarda. Se ha dubbi, parli con il medico o il farmacista prima di prendere Augmentin.

Faccia particolare attenzione con Augmentin e parli con il medico o il farmacista prima di prendere questo medicinale se lei:

ha la mononucleosi infettiva;

è stato in trattamento per problemi al fegato o ai reni;

non urina in modo regolare.

Se lei non è sicuro che uno dei casi sopra descritti la riguarda, ne parli al medico o al farmacista prima di prendere Augmentin.

In alcuni casi, il medico può fare un’indagine per valutare il tipo di batterio che ha causato la sua infezione. Sulla base dei risultati, le può prescrivere un dosaggio diverso di Augmentin o un medicinale diverso.

Condizioni a cui lei deve prestare attenzione

Augmentin può portare al peggioramento di alcune condizioni esistenti o causare effetti indesiderati gravi. Questi possono includere reazioni allergiche, convulsioni e infiammazioni dell’intestino. Lei deve prestare attenzione ad alcuni sintomi durante l’assunzione di Augmentin, al fine di ridurre qualsiasi rischio.

Esami del sangue e delle urine

Se lei sta per effettuare gli esami del sangue (come per esempio controlli relativi ai globuli rossi o esami di funzionalità del fegato) o delle urine (per il glucosio), informi il medico o l’infermiere che sta prendendo Augmentin. Questo perché Augmentin può influenzare i risultati di questo tipo di esami.

Altri medicinali e Augmentin

Informi il medico o il farmacista se lei sta usando o ha di recente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale. Se sta prendendo allopurinolo (usato per la gotta) con Augmentin, è molto probabile che lei possa avere una reazione allergica della pelle.

Se sta prendendo probenecid (usato per la gotta), il medico può decidere di modificare la sua dose di Augmentin.

Se assieme ad Augmentin sta assumendo medicinali (come il warfarin) che aiutano a impedire la formazione di coaguli nel sangue, allora può essere necessario effettuare esami del sangue aggiuntivi. Augmentin può influenzare il modo in cui il metotrexato (un medicinale usato per il trattamento di tumori o di malattie reumatiche) agisce.

Augmentin può influenzare il funzionamento di micofenolato mofetile (un farmaco usato per prevenire il rigetto degli organi trapiantati).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Augmentin può avere degli effetti indesiderati ed i sintomi possono renderla inadatta a guidare veicoli. Non guidi veicoli o utilizzi macchinari a meno che non si senta meglio.

Come assumere Augmentin

Prenda sempre Augmentin seguendo esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Adulti e bambini di peso pari o superiore a 40 kg:

Dose usuale – 1 compressa due volte al giorno

Dose più alta – 1 compressa tre volte al giorno

Bambini di peso inferiore a 40 kg

I bambini fino a 6 anni di età dovrebbero preferibilmente essere trattati con Augmentin sospensione orale o bustine. Chieda al medico o al farmacista per avere un consiglio sulla somministrazione di Augmentin compresse a bambini di peso inferiore a 40 kg. Le compresse non sono adatte per bambini di peso inferiore a 25 kg.

Pazienti con problemi ai reni o al fegato

Se lei ha problemi ai reni, la dose potrebbe essere modificata. Il medico potrebbe scegliere un dosaggio diverso o un diverso medicinale.

Se lei ha problemi al fegato, potrebbero esserle richiesti esami del sangue più frequenti per controllare come funziona il suo fegato.

Come ingerire Augmentin

Ingoi la compressa intera con un bicchiere d’acqua all’inizio di un pasto o subito prima. Le compresse possono essere suddivise lungo la linea di frattura per rendere più facile l’assunzione. Entrambi i pezzi della compressa vanno assunti contemporaneamente.

Distanzi le dosi in modo regolare durante il giorno, almeno a distanza di 4 ore. Non prenda 2 dosi in 1 ora.

Non prenda Augmentin per più di 2 settimane. Se lei continua a non stare bene deve tornare dal medico.

Se prende più Augmentin di quanto deve (dose eccessiva)

Se lei prende troppo Augmentin, i segni possono includere alterazioni dello stomaco (nausea, vomito o diarrea) o convulsioni. Ne parli al medico non appena possibile. Porti la confezione del medicinale o il flacone per mostrarlo al medico.

Se dimentica di prendere Augmentin

Se dimentica di prendere una dose, la prenda non appena lo ricorda. Non deve prendere la dose successiva troppo presto, ma deve aspettare circa 4 ore. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Augmentin

Continui a prendere Augmentin fino a che il trattamento non sia finito, anche se si sente meglio. Lei ha bisogno di ogni dose per combattere l’infezione. Se alcuni batteri sopravvivono, possono causare il ritorno dell’infezione. Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Condizioni a cui lei deve prestare attenzione:

Reazioni allergiche

Eruzioni cutanee;

infiammazioni dei vasi sanguigni (vasculiti) che possono essere visibili come macchie rosse o violacee sulla pelle, ma che possono anche interessare altre parti del corpo;

febbre, dolore alle articolazioni, gonfiore delle ghiandole del collo, delle ascelle o dell’inguine;

gonfiore, a volte del viso o della bocca (angioedema), che causa difficoltà nel respirare;

collasso.

Contatti immediatamente il medico se lei presenta uno di questi sintomi. Smetta di prendere Augmentin.

Infiammazione intestinale

Infiammazione intestinale, che causa diarrea acquosa generalmente con sangue e muco, dolore di stomaco e/o febbre.

Se lei presenta questi sintomi, contatti il medico il prima possibile per un consiglio.

Effetti indesiderati molto comuni

Possono interessare più di 1 su 10 persone.

Diarrea (negli adulti).

Effetti indesiderati comuni

Possono interessare fino a 1 su 10 persone.

Mughetto (candida – un’infezione da funghi della vagina, della bocca o delle pieghe della pelle);

nausea, specialmente quando si assumono alte dosi: se ne soffre, prenda Augmentin prima dei pasti;

vomito;

diarrea (nei bambini).

Effetti indesiderati non comuni

Possono interessare fino a 1 su 100 persone.

Eruzioni cutanee, prurito;

eruzione cutanea in rilievo, con prurito (orticaria);

cattiva digestione;

capogiri;

mal di testa.

Effetti indesiderati non comuni possono essere visibili dagli esami del sangue

Aumento di alcune proteine (enzimi) prodotte dal fegato.

Effetti indesiderati rari

Possono interessare fino a 1 su 1.000 persone.

Eruzioni cutanee, che possono presentarsi come vescicole e sembrare piccoli bersagli (macchia scura centrale circondata da un’area più pallida, con un anello scuro intorno al bordo – eritema multiforme).

Se lei nota uno di questi sintomi contatti il medico urgentemente.

Effetti indesiderati rari possono essere visibili dagli esami del sangue

Basso numero delle cellule coinvolte nella coagulazione del sangue;

basso numero di globuli bianchi

Altri effetti indesiderati

Altri effetti indesiderati si presentano in un numero molto limitato di persone, ma la loro esatta frequenza non è nota.

Reazioni allergiche (vedere sopra);

Infiammazione intestinale (vedere sopra);

Infiammazione della membrana protettiva che circonda il cervello (meningite asettica)

Gravi reazioni della pelle:

diffusa eruzione cutanea con vescicole e distacco della pelle, particolarmente intorno a bocca, naso, occhi e genitali (sindrome di Stevens-Johnson) e una forma più grave, che causa un esteso distacco della pelle (più del 30% della superficie del corpo – necrolisi epidermica tossica);

diffusa eruzione cutanea rossa con piccole vescicole contenenti pus (dermatite bollosa esfoliativa);

eruzione cutanea, rossa, con croste e rigonfiamenti sotto la pelle e vescicole (esantema pustoloso).

Se lei presenta uno di questi sintomi contatti il medico immediatamente.

Infiammazione del fegato (epatite);

ittero, causato dall’aumento nel sangue di bilirubina (una sostanza prodotta nel fegato) che può far apparire di colore giallo la pelle e il bianco degli occhi;

infiammazione dei tubuli dei reni;

il sangue impiega più tempo a coagulare;

iperattività;

convulsioni (nelle persone che assumono alte dosi di Augmentin o che hanno problemi ai reni);

lingua nera che appare coperta di peli;

macchie sui denti (nei bambini), generalmente rimosse dallo spazzolamento.

Effetti indesiderati che possono essere visibili dagli esami del sangue o delle urine

Grave riduzione del numero dei globuli bianchi;

basso numero di globuli rossi (anemia emolitica);

cristalli nelle urine.

Se lei presenta effetti indesiderati, se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora o diventa fastidioso, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sito web dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

Come conservare Augmentin

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno del mese.

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Le compresse conservate in bustina con essiccante devono essere usate entro 30 giorni dall’apertura.

Conservare nel contenitore originale per proteggere dall’umidità.

Non utilizzare le compresse se scheggiate o danneggiate.

Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Augmentin: 875mg/125 mg compresse rivestite con film.

I principi attivi sono amoxicillina e acido clavulanico.

Ogni compressa contiene: amoxicillina triidrato corrispondente a 875 mg di amoxicillina e potassio clavulanato corrispondente a 125 mg di acido clavulanico.

Gli eccipienti sono: nucleo della compressa - silice colloidale, magnesio stearato, carbossimetilamido sodico di patata, cellulosa microcristallina. Rivestimento della compressa - ipromellosa 5 cps, ipromellosa 15 cps, titanio diossido, macrogol 4000, macrogol 6000, dimeticone.

Descrizione dell’aspetto di Augmentin e contenuto della confezione

Augmentin 875 mg/125 mg - compresse rivestite con film - di colore da bianco a biancastro, a forma di capsula con impresso AC su entrambi i lati e con una linea di frattura su un lato.

Sono confezionate in blister, contenute in un astuccio di cartone. Ogni confezione contiene 2, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100 o 500 compresse.

Blister con sacchettino essiccante, contenute in un astuccio di cartone. Ogni confezione contiene 14 compresse. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Spagna: GlaxoSmithKline, S.A. - PTM – C/ Severo Ochoa, 2 - 28760 Tres Cantos (Madrid).

Titolare dell’Autorizzazione all’Importazione Parallela in Italia: BB Farma srl – Viale Europa, 160 – 21017 Samarate (VA).

Produttore

SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Clarendon Road - BN 14 8QH Worthing - West Sussex - Regno Unito. Glaxo Wellcome Production - Z.I. de la Peyennière -53100 Mayenne (Francia)

Riconfezionato da (vedere lettera riportata di fianco al lotto):

(A) - Falorni s.r.l. - Via Provinciale Lucchese -Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT)

(B) - Fiege Logistics Italia S.p.A. - Via Amendola, 1 20090 Caleppio di Settala (MI)

(C) - S.C.F. s.n.c. - Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda (LO)

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni: 875 mg/125 mg compresse rivestite con film.

Austria – Augmentin

Belgio – Augmentin

Bulgaria – Augmentin

Cipro – Augmentin

Repubblica Ceca – Augmentin

Estonia – Augmentin

Finlandia – Augmentin

Germania – Augmentan

Grecia – Augmentin

Ungheria – Augmentin Duo

Islanda – Augmentin

Irlanda – Augmentin

Italia – Augmentin-Clavulin

Lettonia – Augmentin

Lituania – Augmentin

Lussemburgo – Augmentin

Malta – Augmentin

Olanda – Augmentin

Polonia – Augmentin

Portogallo – Augmentin Duo

Romania – Augmentin

Repubblica Slovacca – Augmentin

Spagna – Augmentine, Clavumox

Regno Unito – Augmentin

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il : 07/2014

Tutti i marchi e i nomi commerciali di terze parti appartengono ai rispettivi Proprietari.

Igiene comportamentale e resistenza batterica

Gli antibiotici sono usati per il trattamento delle infezioni batteriche. Non sono efficaci per le infezioni virali. A volte un’infezione causata da batteri non risponde alla terapia di un antibiotico. La ragione più comune per cui questo accade è che i batteri che causano l’infezione sono resistenti all’antibiotico che viene utilizzato. Questo significa che i batteri sopravvivono e si moltiplicano nonostante l’antibiotico. I batteri diventano resistenti agli antibiotici per diverse ragioni. Usando gli antibiotici in maniera appropriata si può ridurre l’insorgenza di resistenza ai batteri.

Quando il medico le prescrive una terapia antibiotica, questa è indicata solo per la malattia che ha in corso. Presti attenzione ai seguenti consigli, al fine di evitare l’emergenza della resistenza batterica che causa il blocco dell’attività antibiotica.

1. È molto importante che lei prenda l’antibiotico nella giusta dose, nei momenti stabiliti e per il giusto numero di giorni. Legga le istruzioni del foglio illustrativo e, se qualcosa non le è chiaro, chieda spiegazioni al medico o al farmacista.

2. Non prenda antibiotici se non sono stati prescritti espressamente per lei e li usi solo per l’infezione per la quale sono stati prescritti.

3. Non usi gli antibiotici che sono stati prescritti ad altre persone, anche se ha un’infezione simile alla loro.

4. Non dia ad altri gli antibiotici che sono stati espressamente prescritti per lei.

5. Se alla fine della cura le avanza dell’antibiotico, lo riporti al farmacista in modo che venga smaltito in maniera appropriata.

Farmaci equivalenti

Ci sono molti farmaci equivalenti all’Augmentin a base di Amoxicillina + Acido Clavulanico. Questi sono: Abba, Abioclav, Acadimox, Aklav, Amoxicillina + Acido Clavulanico, Amoxicillina + Acido Clavulanico ABC, Amoxicillina + Acido Clavulanico Almus, Amoxicillina + Acido Clavulanico Alter, Amoxicillina + Acido Clavulanico Aristo, Amoxicillina + Acido Clavulanico Aurobindo, Amoxicillina + Acido Clavulanico Aurobindo Italia, Amoxicillina + Acido Clavulanico Biopharma, Amoxicillina + Acido Clavulanico Bluefish, Amoxicillina + Acido Clavulanico DOC Generici, Amoxicillina + Acido Clavulanico Germed Pharma, Amoxicillina + Acido Clavulanico Hexal, Amoxicillina + Acido Clavulanico Hexal AG, Amoxicillina + Acido Clavulanico Mylan Generics, Amoxicillina + Acido Clavulanico Pensa, Amoxicillina + Acido Clavulanico Ranbaxy, Amoxicillina + Acido Clavulanico Ranbaxy Italia, Amoxicillina + Acido Clavulanico ratiopharm Italia, Amoxicillina + Acido Clavulanico Sandoz, Amoxicillina + Acido Clavulanico Sandoz GmbH, Amoxicillina + Acido Clavulanico Tecnigen, Amoxicillina + Acido Clavulanico Teva Generics, Amoxicillina + Acido Clavulanico Zentiva, Amoxicillina e Acido Clavulanico EG, Anival, Aveggio, Clavomed, Clavulin, Homer, Klavux, Kruxade, Miska, Mondex, Moxilim, Neoduplamox, Posmox, Puriclav, Xinamod e altri ancora.