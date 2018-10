E’ scattato l’allarme per l’Enterogermina, la specialità della Sanofi a base di spore di Bacillus Clausii, utilizzate per ripristinare l’equilibrio della flora batterica intestinale in caso di problemi all’apparato digerente e quando si assumono farmaci come gli antibiotici. Ora, l’azienda farmaceutica stessa, sotto suggerimento dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha predisposto il ritiro immediato da tutte le farmacie italiane di alcuni lotti del proprio medicinale da banco. Il rischio derivante dalla sua assunzione pare sia elevato, per cui è necessario non utilizzarlo.

Superiore a quanto riportato

Secondo l’AIFA, l’assunzione dell’Entergermina potrebbe portare a gravi conseguenze. Maggiori di quanto già riportato sul ‘bugiardino’ (il foglietto illustrativo) del prodotto, a seguito di un uso prolungato. Nello specifico, sul foglietto illustrativo è riportato che «Dosi eccessive di Enterogermina di norma non provocano effetti collaterali. E’ bene comunque attenersi alle dosi consigliate. In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Enterogermina avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale».

Cosa fare se si è dimenticato di prendere una o più dosi. «Non vi sono particolari problemi. È bene comunque ricordare che l’assunzione corretta e scrupolosa del medicinale favorisce l’effetto terapeutico».

Effetti dovuti alla sospensione del trattamento. «Non sono segnalati particolari effetti, se non il mancato effetto terapeutico. Come tutti i medicinali Enterogermina può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Durante la commercializzazione del prodotto, sono stati riportati casi di reazioni di ipersensibilità, compresi rash e orticaria. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati».

I lotti interessati dal ritiro

L’azione di ritiro dal mercato riguarda la confezione di Enterogermina da 12 cps 2 mld – AIC 013046053.

I lotti interessati sono:

3029 con scadenza 08/2018

2022 con scadenza 05/2019

2034 con scadenza 10/2019

2034A con scadenza 10/2019

3058 con scadenza 08/2020.

L’azienda produttrice del farmaco ha confermato che per il momento non sono stati individuati effetti collaterali, tuttavia, quando si assume un farmaco, bisogna attenersi alle indicazioni riportate sul foglietto illustrativo. Per maggiori informazioni è stato messo a disposizione il servizio clienti, che si può contattare chiamando il Numero verde: 800.10.33.30.