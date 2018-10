Seppur si tratta di un disturbo abbastanza raro, non è insolito imbattersi in problemi di varia natura durante l’eiaculazione, tra cui anche il dolore o il bruciore. La localizzazione del fastidio, tuttavia, potrebbe essere diversa da persona a persona e per questo motivo non sempre è facile comprendere la natura della patologia. In ogni caso, se un uomo mostrasse dolori durante i rapporti sessuali, è fondamentale parlarne immediatamente con il medico curante: è molto probabile che sia affetto da una disfunzione sessuale.

I sintomi

Come abbiamo detto, i sintomi potrebbero variare da persona a persona, ma in linea di massima l’uomo avverte un dolore o un bruciore mentre eiacula. La localizzazione della sintomatologia è, indicativamente, nella zona perianale – ovvero nell’are compresa tra l’ano e i genitali. In alcuni casi, però, potrebbe manifestarsi nell’estremità distale del pene tra il glande e lo sbocco uretrale. Non è insolito che il fastidio si irradi fino alla pelvi e ai testicoli. Se è associata a una prostatite o a un’uretrite l’uomo potrebbe avvertire anche una minzione dolorosa. In ogni caso, quasi tutti gli individui associano al problema una scarsità di piacere sessuale durante l’orgasmo.

Le cause

Al momento le cause non sono ancora state ben indentificate e, comunque, possono essere molte e varie. In linea di massima si ritiene che vi sia in atto un’infiammazione o un’infezione degli organi uro-genitali. Il disturbo potrebbe essere associato anche a un’orchite, a un’ipertrofia prostatica benigna, a una prostatite, a una cistite interstiziale, alla clamidia, a un Epididimite (infiammazione dell'epididimo). Più raramente a disturbi psicologici, alla malattia di Peyronie o a un cancro alla prostata. È più frequente, invece, che il dolore sia causato da un’ostruzione dei dotti eiaculatori o a una stenosi del canale uretrale.

Altre cause

Problemi post-chirugici (prostatectomia radicale, ernioplastica inguinale)

Assunzione di antidepressivi

Abusi sessuali

Calcoli vescicali

I conflitti psicologici

Come accennato, all’origine del disturbo potrebbero anche esserci disturbi piscologici. «La fonte del dolore – scrivono gli esperti - sembra implicare lo spasmo involontario di alcuni muscoli dei genitali maschili, che può essere innescato da una varietà di conflitti psicosessuali. La sindrome del dolore post-eiaculatorio è considerata all'interno di un continuum di disturbi eiaculatori psicogeni, che vanno dall'indebolimento più grave - eiaculazione ritardata (RE) - alla più lieve - eiaculazione precoce (PE)».

I rimedi per l’eiaculazione dolorosa

A seconda della causa rilevata dal proprio medico curante o da uno specialista, le cure possono variare. In linea di massima è possibile, qualora venisse riscontrata una prostatite, che vengano adoperati dei farmaci analgesici, miorilassanti, alfa-bloccanti o antinfiammatori. Se alla base di tutto vi è un’infezione possono essere somministrati antivirali o antibiotici.

