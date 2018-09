Il benessere dell’intestino, si sa, è alla base della nostra salute. All’interno dei nostri visceri, infatti, alberga il microbiota umano, quell’insieme di batteri, funghi & co. che vivono in simbiosi con noi e ci permettono di espletare la maggior parte delle funzioni biologiche. Affinché ciò accada, oltre alla folta popolazione di microorganismi che ereditiamo da mamma e papà, abbiamo bisogno di ulteriori integrazioni che provengono dallo stile di vita che conduciamo. Del quale l’alimentazione è sicuramente la parte più importante. C’è un modo, infatti, per migliorare la salute generale dell’organismo assumendo alimenti vivi e attivi. Ecco quale.

I microbi della salute

Secondo quanto riportato su un articolo pubblicato recentemente su Advances in nutrition, i batteri presenti nei latti fermentati e nella frutta agiscono in sinergia per offrirci una miglior salute dell’apparato gastro intestinale. A ricordarlo è Assolatte, la quale mette in luce come un’equilibrata composizione microbica intestinale favorisca anche la modulazione del metabolismo stimolando al tempo stesso il sistema immunitario.

Una matrice da 10 lode

Nei risultati ottenuti dai i ricercatori del Quebec, si evidenzia come i latti fermentati con probiotici possiedano una matrice nutrizionale da 10 lode: sono un’ottima fonte di proteine, calcio, magnesio e vitamina B12. Ma non solo: hanno anche una caratteristica unica: apportano miliardi di batteri simbiotici, che favoriscono l’assorbimento e la digestione dei nutrienti assunti con gli alimenti.

Riduce il rischio di cancro

Per chi non lo sapesse, è bene ricordare che i probiotici sono microorganismi buoni che agiscono sull’equilibrio intestinale favorendo il benessere di tutto l’organismo. La salute della nostra flora, infatti, è coinvolta in moltissime reazioni metaboliche e, da studi recenti, sembra anche svolgere un’azione protettiva nei confronti di alcune pericolose infezioni, come quella del cancro al colon.

Il giusto nutrimento

Assolatte spiega come i probiotici abbiano bisogno di nutrimento per svolgere correttamente il loro lavoro e stare bene. Affinché ciò accada c’è bisogno, quindi, dei pre-biotici – ovvero la pappa dei microorganismi. Tra i prebiotici più conosciuti ci sono l’inulina, i galatto-oligosaccaridi e il lattulosio. Si tratta di componenti che non sono digeriti dagli enzimi del piccolo intestino ma che vengono processati e utilizzati direttamente da bifidobatteri e da lattobacilli. «Dal canto suo la frutta è un’ottima fonte di prebiotici - aggiunge Assolatte. Essa contiene, infatti, grandi quantità di fibre solubili e polifenoli, che stimolano la crescita e attivano il metabolismo delle specie batteriche «buone» che dimorano nel colon. Una dote che si aggiunge al patrimonio di antiossidanti, vitamine e sostanze fitochimiche, tipico della frutta fresca».