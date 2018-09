Chiunque abbia sperimentato, almeno una volta nella propria vita il mal d’orecchie, sa quanto possa essere doloroso a causa della presenza di batteri patogeni. E tra i prodotti naturali con il maggior poter battericida ci sono gli oli essenziali. Si tratta di sostanze ultra-concentrate ottenute per distillazione a vapore o spremitura a freddo. Nonostante siano molto efficaci, gli oli essenziali vanno usati con molta attenzione e parsimonia per evitare pericolosi danni. Ma con un uso consapevole si possono ottenere eccellenti risultati. Ecco alcuni consigli riportati recentemente dalla dottoressa Debra Rose Wilson su Medical News Today.

Perché gli oli essenziali funzionano?

Gli oli essenziali possono essere utilizzati per combattere il mal d’orecchie alla stregua di altri farmaci di uso comune. A suggerirlo sono alcune ricerche condotte negli ultimi anni, le quali hanno messo in risalto le virtù antibatteriche e antivirali degli oli essenziali più conosciuti.

Come si usano gli oli essenziali

Trattandosi di prodotti molto concentrati gli oli essenziali non possono e non devono mai essere utilizzati puri. Per cui è consigliabile miscelare molto bene uno due gocce in un cucchiaino di olio vegetale. Potrebbero essere utili al caso quello extravergine di oliva, di cocco e di sesamo. Gli oli vegetali andrebbero utilizzati di preferenza tiepidi ma non caldi, per evitare di danneggiare il condotto uditivo. Per applicarli all’interno dell’orecchio a scopo curativo bisogna imbibire un batuffolo di cotone della miscela e versarla a goccia a goccia nell’orecchio. Non si deve, però, eccedere con la quantità di olio utilizzato.

Quali oli usare

Scienziati di tutto il mondo hanno testato diversi oli essenziali nella cura dell’otite. Uno dei metodi più riusciti sembra essere stato quello derivante da una miscela di essenze: lavanda, chiodi di garofano, erba Roberta. Durante lo studio, i volontari ai volontari sono state somministrate 3 gocce ogni 12 ore, per una settimana. Dai risultati è emerso che la miscela si è dimostrata persino più efficace della ciprofloxacina [1].

Olio essenziale di origano

Quest’olio essenziale è quello considerato con il più alto potere battericida. Ma quello utilizzato nello studio appartiene alla varietà messicana e prende il nome di Lippia graveolens. In seguito ai datti ottenuti dalla ricerca – condotta in vitro – si è potuto dimostrare come il prodotto possedesse proprietà antivirali a causa di un componente denominato carvacrolo, presente anche nell’olio essenziale di timo [2].

Tea tree oil

L’olio essenziale di tea tree è un prodotto che tutti gli amanti dei rimedi naturali conoscono bene. Il merito di tanta fama è dovuto alla presenza di una sostanza antibatterica chiamata terpinen-4-olo. Il tutto unito ad altre molecole dall’azione antiinfiammatoria. Nonostante molti lo usino per combattere le otiti, tuttavia, gli scienziati ritengono che siano necessarie ulteriori ricerche a conferma di questa tesi.

Olio essenziale di basilico

Un olio essenziale da sempre utilizzato nel trattamento degli acufeni, ora alcuni ricercatori pensano che possa essere utile anche per combattere le infezioni delle orecchie. In particolare, uno studio del 2005 – condotto su modello animale - ha messo in evidenza come l’essenza di Ocinun Basilicum sia efficace contro lo Streptococcus pneumoniae o l’Haemophilus influenzae. I progressi, si legge nell’estratto dello studio, «sono stati monitorati mediante esami otomicroscopici e colture dell'orecchio medio. Il trattamento con olio di basilico o componenti di olio essenziale ha curato o guarito il 56% -81% dei ratti infettati da H. influenzae e il 6% -75% dei ratti infettati da pneumococchi, rispetto al 5,6% -6% dei ratti nel gruppo placebo. Oli essenziali o loro componenti posti nel condotto uditivo possono fornire quindi un trattamento efficace dell'otite media acuta», concludono gli scienziati. [4].

