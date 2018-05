Fumare fa male alla salute. Ormai è assodato e, paradossalmente, lo sanno benissimo tutti, fumatori compresi. Ma nonostante le varie campagne anti-fumo e i vari stratagemmi adottati di recente come stampare foto e scritte relative ai danni derivanti dalla pratica - o aumentare i prezzi delle sigarette - i fumatori in Italia e nel mondo sono ancora tantissimi. Ma è sufficiente leggere qualche parola su un pacchetto di sigarette o alcuni articoli su internet per capire davvero cosa ci accade quando mettiamo una sigaretta in bocca? Probabilmente no. Ecco perché questo video, sicuramente, vi scioccherà notevolmente.

Il video

Il video che potete vedere è stato caricato recentemente da un’infermiera della Carolina del Nord, di nome Amanda Eller allo scopo di mostrare cosa accade ai nostri polmoni dopo aver fumato a lungo. La maggior parte dei quotidiani esteri, Daily Mail compreso, ha riportato queste scioccanti immagini ed è superfluo dire come nel giro di poco tempo il video sia diventato virale e ha appena ottenuto 500 condivisioni.

Cosa si vede nel video

Il video mostra due polmoni: il primo, a sinistra, è chiaramente quello di un fumatore. Mentre il secondo, a destra, quello di una persona normale. A un primo impatto si evince immediatamente la differenza di colore dell’organo. Solo dopo si comprende che le diversità sono numerose: la più importante è che i polmoni neri - affetti da cancro a causa del fumo - non riescono a gonfiarsi adeguatamente. Al contrario, i polmoni sani si gonfiano e sgonfiano con estrema facilità. «Poiché questi polmoni sono affetti da broncopneumatia cronica ostruttiva e cancro, l’elastanza è sparita», si legge sul Daily Mail. «È possibile vedere dopo l'inalazione e durante l'espirazione come i polmoni siano completamente differenti».

Elastanza polmonare ridotta

E’ molte frequente, nei fumatori assidui, evidenziare un’elastanza polmonare ridotta. In questo caso i polmoni sono rigidi e sono costretti a eseguire un super lavoro per portare aria sufficiente. L’elastanza polmonare, si legge nell’enciclopedia Treccani, è «la misura di funzionalità polmonare che si definisce come il risultato delle forze di retrazione elastica del polmone e del torace».