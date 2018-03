Giornata mondiale della salute orale 2018, ecco 5 alimenti per avere denti bianchi e lucidi

ROMA – Oggi, 20 marzo, ci celebra la Giornata Mondiale della Salute Orale, per sensibilizzare ai problemi della bocca e alle malattie correlate, nonché sull'importanza dell'igiene orale. Lo slogan della Giornata è 'Say Aah: Think Mouth, Think Health' (che tradotto fa: Di' Ahhh. Pensa alla bocca, pensa alla salute). L'evento è promosso dalla World Dental Federation (Fdi), e coinvolge 110 Paesi al mondo. Numerose le iniziative sul territorio Italiano: per esempio, a Roma in piazza Vittorio Emanuele presso la Fondazione Enpam si tiene un incontro con i bambini di alcune classi delle scuole cittadine per diffondere il messaggio atto a incoraggiare a prendersi cura della salute orale e salvaguardare anche la salute generale e la qualità della vita. Questa iniziativa è invece promossa dall'Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) e dalla sua Fondazione, da Enpam (nell'ambito del progetto Piazza della Salute) e dall'azienda Mentadent.

Fin dalla prima infanzia

L'igiene orale è importante fin dalla prima infanzia. Così come la 'cultura' della salute della bocca. Basti pensare che il 60% dei bambini e ragazzi sotto i 16 anni è afflitto dalla carie. Mentre le patologie orali in genere colpiscono 3,9 miliardi di persone nel mondo, di cui circa la metà sono affette da carie non trattate. Sia la carie che le malattie gengivali sono ormai state ritenute da numerosi studi portatrici di altre, e anche gravi, malattie. Per cui diviene indispensabile prendersi cura della propria bocca e dei denti. Ricordiamo durante questo mese – il Mese della Prevenzione – presso 10 mila dentisti Andi si possono effettuare controlli preventivi gratuiti.

I cibi per denti bianchi e lucidi

Ricordando che dopo aver mangiato è sempre bene lavarsi i denti, vi sono invero alcuni cibi che possono rendere i denti più bianchi e lucidi. Eccone alcuni.

Le mele: questi frutti sono un'ottima fonte di acqua e fibre che possono aiutare a purificare la bocca e di denti. L'acido malico in esse contenuto aumenta la produzione di saliva, e promuove il controllo dei batteri nocivi della bocca. La mela, per essere maggiormente efficace andrebbe mangiata con la buccia, che grazie alla fibra fa anche bene alle gengive.

Le fragole: anche se 'dolci', le fragole sono un aiuto per i denti. Grazie alla loro composizione, anch'esse possono sbiancare i denti e proteggerli dai batteri nocivi. A essere efficaci in questo senso sono i polifenoli e l'acido ascorbico (vitamina C) che le compongo. Ma è bene consumarle senza l'aggiunta di zucchero.

Gli agrumi: sia gli agrumi come le arance, i limoni, i bergamotti – ma anche i kiwi – sono ricchi di acido ascorbico, o vitamina C e acido citrico che aiutano sia a sbiancare che a proteggere la bocca dalle infezioni batteriche.

Le carote: anche la fibra contenuta nelle carote – specie se consumate crude – e la loro composizione favoriscono la produzione di saliva, contrastano e neutralizzano gli acidi e gli enzimi che danneggiano lo smalto dei denti.

Le noci e semi: la fibra e la consistenza della frutta secca a guscio o dei semi fa sì che si ottenga un'azione abrasiva sui denti, che aiuta a rimuovere la placca e le macchie. Gli oli contenuti in questi cibi, poi, aiutano a mantenere puliti e sani i denti.