Pistacchi, lo snack sano da ufficio: saziano e favoriscono la concentrazione

ROMA – Esiste lo snack ideale? Quello che non fa mettere su chili di troppo e che non causa altri problemi di salute? A quanto pare sì. C'è un alimento che mette pace tra il rischio di distrazione e la fame in ufficio, che di solito possono essere esacerbate proprio dallo snack sbagliato. Che dunque esista lo snack giusto lo rivelano tre recenti studi condotti negli USA e in Francia che offrono ai più golosi un nuovo motivo per concedersi al lavoro una manciata di frutta secca e, in particolare, di pistacchi.

Stimolare le capacità intellettuali

Uno studio della Loma Linda University e un'indagine condotta dall'istituto di ricerca Focus Vision negli USA suggeriscono che uno spuntino a base di pistacchi può stimolare le capacità intellettuali e aumentare i livelli di concentrazione a lavoro. E non solo: a chi ha paura che la frutta secca sia troppo calorica, una ricerca francese dell'Institut Paul Bocuse di Lione risponde che aggiungere i 'frutti verdi' alla propria dieta difficilmente comporta un aumento di peso, mentre invece potrebbe favorire l'acquisizione di importanti nutrienti dei quali si è carenti. Gli studi sono promossi da American Pistachio Growers.

Mantenere la concentrazione

I pistacchi, in questo caso, hanno aiutato in ufficio a mantenere la concentrazione fino a ora di pranzo. Nell'indagine della Focus Vision, 1.000 persone con un lavoro sedentario tipicamente da ufficio hanno saltato la prima colazione e hanno consumato uno snack a base di pistacchi da 42 g (circa 1 porzione e œ) tra le 9 e le 11 di mattina. Circa il 92% dei partecipanti aveva precedentemente dichiarato di essere distratto dalle proprie mansioni lavorative a causa della fame che li aveva colpiti prima della pausa pranzo. L'80% di loro, inoltre, aveva affermato di essere affamato la mattina prima di pranzo e di pensare al cibo molto spesso o addirittura ogni giorno. Lo snack a base di pistacchi di metà mattina si è dimostrato lo spuntino perfetto di cui avevano bisogno per concentrarsi di più durante la mattina. Il 92% dei partecipanti ha constatato come i frutti verdi li avessero aiutati a concentrarsi a lavoro come ipotizzato dallo studio, ««\«in qualche modo o fortemente».

Questo non sorprende affatto, secondo il Dr. Mike Roussell, esperto di nutrizione e consulente per le riviste Men's Health e SELF: «Saltare la prima colazione non è mai una buona idea, e anche con una buona colazione e un pranzo adeguato, gli stimoli della fame e l'appetito causato dallo stress possono essere fonte di distrazione, portando a cattive abitudini come il consumo di snack sbagliati».