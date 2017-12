OMG! Le cose più bizzarre che i medici hanno rimosso da peni e vagine nel 2107

ROMA – Oh My God! Gli esseri umani saranno anche al vertice delle specie animali quanto a evoluzione, ma quando si sentono certe cose viene il dubbio che sia così. E' per esempio il caso degli oggetti più bizzarri che alcune persone hanno infilato nella propria vagina o ficcato sul proprio pene, e che i medici hanno dovuto rimuovere durante questo 2017 ormai agli sgoccioli.

Di tutto, di più

A giudicare da quanto trovato – spesso con grande stupore – dai medici dei pronto soccorso si direbbe che alcune donne abbiano preso la propria vagina come una sorta di discarica. E c'è da dire che la fantasia non ha proprio limiti. Stessa cosa dicasi per gli uomini. Qualcuno ricorderà le bizzarre manie di 'pulire' e deodorare la vagina con il cetriolo o il Vicks Vaporub, ma che dire degli oggetti infilati lì per altri motivi? Nulla. Basta leggere l'elenco stilato dai medici per rendersi conto che spesso non si ha idea di quello che si sta facendo. E' per esempio il caso di quell'uomo che si è perforato l'intestino con un sex toy da 70 cm infilato nell'ano (un caso medico riportato dal British Medical Journal).

L'elenco degli oggetti trovati dai medici

Quello stilato dai medici, circa gli oggetti trovati in vagina o nel pene di donne e uomini è un elenco che ha dell'incredibile: si va dalla vite infilata nel pene o la graffetta che lo ha trafitto da parte a parte. Senza contare le lattine di Coca cola o le bottiglie di shampoo infilate nella vagina. Insomma, c'è davvero di tutto. Di seguito, l'elenco pubblicato dal blog Adequate Man basato sul database delle visite al pronto soccorso della US Consumer Product Safety Commission.

Le cose più bizzarre rimosse dalle vagine nel 2017

Ecco cosa i medici hanno rimosso dalle vagine nel 2017:

- sapone profumato

- un coperchio per deodoranti

- un tappo di bottiglia

- un anello per pene con puntali metallici su di esso

- metallo arrugginito

- palle di silicone (la paziente avrebbe giustificato la presenza con un «sai, per quando tuo marito è fuori città»)

- un catarifrangente per bici

- cuffie

- un asciugamano caldo

- dell'argilla

- un candelabro

- un lecca-lecca

- una bacchetta magica giocattolo

Se l'elenco non è abbastanza incredibile, che pensare di quella donna che è arrivata al pronto soccorso con del denaro e un telefono cellulare infilati nella vagina? La donna avrebbe dichiarato ai medici: «stavo avendo rapporti sessuali con il mio ragazzo quando lui ha messo telefono e soldi nella mia vagina». Un'altra donna aveva nella sua vagina 14 sfere di pietra. Secondo il suo racconto si stava facendo un massaggio vaginale interno quando la corda che teneva insieme le pietre si è sciolta è così…

Le cose più bizzarre rimosse dai peni nel 2017

Dopo l'elenco delle cose infilate nella vagina dalle donne, ecco quello degli uomini.

Attaccati al pene i medici hanno trovato:

- una vite

- un sex toy in metallo da 10 cm

- un cucchiaio di plastica

- un pezzo del Domino

- un pezzo di bottiglia di plastica per shampoo

- un cavo coassiale

- una graffetta che ha trafitto il pene.

Insomma, anche i maschi non si sono fatti mancare nulla.