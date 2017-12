L’uomo con il pene più lungo del mondo vince la sua battaglia e ottiene la disabilità

Passiamo un’intera vita a seguire i nostri sogni, ma a volte siamo così intenti alla realizzazione di un desiderio che non ci rendiamo conto delle possibili conseguenze. È quello che è accaduto a un uomo messicano, Roberto Esquivel Cabrera: il suo obiettivo era quello di avere il pene più lungo al mondo. E infatti, dopo tanto tempo pare essere riuscito a ottenere ciò che tanto desiderava. A quanto pare, però, non tutto era come l’aveva immaginato e ora è arrivato persino al punto di chiedere la disabilità. Ecco perché.

Un handicap?

Può essere considerato un handicap avere un pene eccessivamente lungo? Evidentemente sì perché Roberto Esquivel Cabrera, 54enne di Saltillo (Messico), ha dovuto lottare per anni al fine di ottenere lo stato disabilità. Pare che l’uomo abbia utilizzato diversi metodi per aumentare la lunghezza del pene, alcuni – dichiarati da lui stesso – prevedevano l’utilizzo di particolari pesi che ne aumentassero l’estensione. Il risultato? Un organo genitale della lunghezza di 48 centimetri. Peccato però che non sia mai riuscito a entrare nel Guinnes World Record.

Troppo lungo o troppo corto?

Il fatto che non sia riuscito ad avere il riconoscimento dal Guinness World Record è un problema di conformazione: i medici che hanno eseguito le analisi hanno asserito che il suo record è tutto sul prepuzio e non sul pene. Se si misura solo quest’ultimo, infatti, rimangono semplicemente 17 centimetri. Quindi il record rimarrebbe a Jonah Falcon con i suoi 34 centimetri.

Offerte dal mondo del porno

In tutta questa storia arriva anche una proposta da una casa cinematografica che opera nel mondo della pornografia. L’uomo però si è rifiutato perché avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento di riduzione. Questo gli avrebbe anche consentito di svolgere una vita sessuale normale e poter aver figli ma, a quanto pare, Roberto non ha nessuno intenzione di farlo. «Preferisce avere un pene più grande rispetto agli altri. Nella cultura latina chi ha il pene più grande è più macho. È qualcosa che lo rende diverso dal resto della gente e lo fa sentire speciale», spiega il dottor Jesus David Salazar Gonzalez. «Sono famoso perché ho il pene più grande del mondo. Sono felice, nessuno ha le mie dimensioni», ha dichiarato Roberto.

Problemi dal punto di vista sessuale

Avere il pene più lungo al mondo gli ha provocato, però, non pochi problemi: «quando vivevo negli Stati Uniti ho provato a fare sesso con due donne, ma la prima è scappata, e con la seconda abbiamo dovuto fermarci perché per lei era troppo doloroso. Sogno di lavorare come attore porno, ma allo stato attuale ho difficoltà a trovare qualsiasi impiego: non posso indossare uniformi come gli altri, non riesco a correre o a inginocchiarmi», racconta Roberto.

Non mancano anche i problemi di salute

Tra le altre cose, Roberto ha asserito di avere anche notevoli problemi di salute: «ho delle frequenti infezioni del tratto urinario e non posso mai dormire a pancia in giù. Ovviamente non riesco a indossare dei preservativi».

Il prossimo sogno: diventare un attore porno

Il sogno di Roberto è anche quello di diventare un attore porno. Il problema è che quando viveva negli Stati Uniti è stato accusato di atti contrari alla pubblica decenza dopo aver esposto i suoi gioielli a due ragazze minorenni. Per questo motivo fu costretto ad allontanarsi da paese. Ma ora il suo unico desiderio è quello di tornarci: «desidero tornare negli Usa. Voglio realizzarmi nel settore del porno e sono sicuro che riuscirei a guadagnare un sacco di soldi. Inoltre so che lì ci sono molte donne e penso che troverò anche quella giusta per me. Le persone non sono come qui, sono più liberali: non si preoccupano di quello che ho nei pantaloni». Speriamo solo che per realizzare quest’altro sogno non faccia gli stessi danni che ha fatto con la realizzazione del primo.