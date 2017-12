Distruggere virus come Hiv, herpes, Hpv, Ebola si può con le nanoparticelle d'oro

TORINO – Ricercatori italiani scoprono l'arma letale che potrebbe segnare la fine di molti e pericolosi virus: le nanoparticelle d'oro. Da quello dell'HIV all'herpes, passando dal papilloma o l'HPV e perfino l'Ebola. Insomma, per la maggioranza di agenti patogeni che sono causa non solo di malattie, anche gravi, ma anche di morte. Una scoperta epocale, se vogliamo, che apre la strada allo sviluppo di farmaci antivirali ad ampio spettro.

L'inganno delle nanoparticelle

Le nanoparticelle d'oro che potrebbero dunque essere utilizzate nella guerra alle malattie virali, si comportano come una sorta di cavallo di Troia. Queste, infatti, si camuffano da normali cellule umane per ingannare i virus. Li attirano così a sé e poi, una volta che si siano legati, ne alterano la struttura rendendoli praticamente inoffensivi.

La ricerca

Pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Materials, la ricerca è stata condotta e coordinata da due scienziati italiani: Francesco Stellacci del Politecnico Federale di Losanna (Epfl) e David Lembo dell'Università di Torino. In questo studio, i ricercatori hanno testato gli effetti delle nanoparticelle sui virus in laboratorio, scoprendo le loro grandi potenzialità. Nello specifico hanno eseguito una serie di test su cellule e tessuti umani infettati da virus come l'HPV, l'HIV o l'herpes. Allo stesso modo, hanno condotto esperimenti simili su modello animale, ossia topi infettati con un virus che provoca la polmonite. Anche i topi sono guariti dopo il trattamento con le nanoparticelle d'oro.

Come agiscono le nanoparticelle d'oro

Questa nanoparticelle d'oro sono innocue per l'essere umano ma, per fortuna, sono letali per i virus. Dalla loro hanno la capacità di imitare la superficie delle cellule del corpo, apparendo dunque come normali cellule. Il virus, tratto in inganno, vi si attacca per infettarle. A seguito del contatto viene avviato un processo che conduce alla 'rottura' del virus al di fuori delle cellule, senza che queste ne siano danneggiate. Il processo di rottura avviene attraverso una pressione a livello locale.

Si potranno sviluppare nuovi farmaci antivirali

Grazie alla scoperta dei ricercatori italiani, si apre la strada verso lo sviluppo di nuovi farmaci antivirali ad ampio spettro – un po' come accade per gli antibiotici. «Lo studio – sottolinea il dottor Stellacci – dimostra che esiste un modo nuovo di creare farmaci contro i virus. Il nostro obiettivo è ideare una nuova strategia di contrasto alle infezioni che agisca ad ampio spettro su virus diversi, proprio come fanno gli antibiotici contro i batteri. Il passo successivo è disegnare molecole biologiche con proprietà simili alle nanoparticelle d'oro, capaci di agire come farmaci antivirali, e passare alla fase dei test clinici». Attendiamo con trepidazione l'inizio dei test e, ovviamente, dei risultati.