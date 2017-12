Un uomo si infila un sex toy da 77 cm nell'ano e si perfora l'intestino

REGNO UNITO – Un giochetto erotico piuttosto azzardato quello provato da un uomo – che pare sia un transessuale – che in stato di ubriachezza si sarebbe infilato nell'ano un sex toy lungo ben 77 centimetri. Sbalorditi i medici quando il soggetto si è presentato alla Accident and Emergency (A&E) del Northern Lincolnshire e alla Goole NHS Foundation Trust in preda a forti e lancinanti dolori e hanno scoperto quale ne era la causa.

Giocattoli pericolosi

Si ritiene che in linea generale i sex toys siano sicuri, e che non ci si possa far del male. Ma, come per tutte le cose, dipende sempre dall'uso che se ne fa. E il caso riportato sulla rivista scientifica BMJ Case Report, ne è un esempio. Il transessuale, secondo il suo racconto, avrebbe «perso il controllo» del sex toy per il piacere anale che è risalito nell'intestino ed è andato a perforarlo. Una condizione che poteva risultare mortale, se i medici non fossero intervenuti in tempo.

Il sex toy trovato nell'instestino (Bmj Case Report)

Un caso unico

I medici che hanno assistito il transessuale hanno commentato che «Questo caso è il primo del suo genere ed esclusivo a causa delle enormi dimensioni [del sex toy]. L'uomo, di cui non è rivelato il nome, si è presentato al pronto soccorso dicendo che aveva usato un giocattolo erotico infilandoselo nell'ano mentre era ubriaco. I medici, dopo aver rimosso l'enorme giocattolo e parte dell'intestino crasso, hanno dovuto utilizzare una sacca per stomia per impedire che i prodotti di scarto e le feci venissero passati attraverso il colon. Il paziente è anche dovuto essere alimentato per mezzo di flebo in ospedale per nove giorni. Dopo questo incredibile caso, i medici mettono sull'avviso dall'uso indiscriminato di sex toys che possono anche rivelarsi molto pericolosi.