La top 5 delle fantasie erotiche femminili. Tutti i consigli per metterle in pratica

Niente tabù o inibizioni, quando si sguinzaglia la fantasia si può davvero partorire ogni tipo di situazione. E la fantasia è una virtù tipicamente femminile, quindi quando si parla di erotismo e sessualità si libera tutta la creatività che risiede in un corpo e in una mente firmata donna. Ma è importante che gli uomini siano pronti per poterle risvegliare e mettere in pratica. Ecco le cinque fantasie più comuni in fatto di sesso, raccolte dal sito TheRichest.

Spogliarsi davanti a molti uomini

Tra le fantasie in pole position, menzionate da TheRichest, troviamo quella della spogliarellista. Una donna che si spoglia in pubblico davanti allo sguardo voglioso di tutti gli uomini, pare essere una delle creatività più comuni. E se questo è il caso anche della vostra partner non vi resta altro da fare che accendere la musica, spegnere le luci e farle fare pratica in maniera privata ed esclusiva. Per l’occasione, però, dovrete regalarle ottima (e provocante) biancheria intima e una collana di perle lunghissima.

Farlo in tre

Forse non è proprio quel tipo di fantasia che tutti i partner vorrebbero sentirsi raccontare dalla propria donna. Ma pare proprio che anche questa sia una delle più diffuse. Secondo il sessuologo Sandor Gardos, l’idea della donna (riportata su Men’s Health) sarebbe più o meno così: «io e il mio fidanzato stiamo facendo sesso in macchina quando una volante della polizia si ferma accanto a noi. Un poliziotto e una poliziotta scendono dall’auto e invece di arrestarci si uniscono a noi». A detta del sessuologo tale fantasia deriverebbe dal fatto che la donna avrebbe più stimoli e quindi più possibilità di avere un orgasmo. Tale teoria sembra essere confermata da una ricerca australiana che ha evidenziato come una combinazione di stimolazione orale, manuale e sesso aumentano vistosamente le probabilità a una donna dir aggiungere un orgasmo. E se proprie siete tipi gelosi e non volete condividere la vostra donna con nessuno, allora vi toccherà fare tutte queste cose da soli.

Fare sesso con uno sconosciuto

A volte osare, potrebbe essere la soluzione. Se avete adocchiato una donna ma non avete il coraggio di avvicinarvi a lei, sappiate che potrebbe essere una delle tante che vorrebbe avere un rapporto sessuale con un perfetto sconosciuto. Questo va decisamente contro tutte le credenze comuni, le quali ritengono che il genere femminile non ami i rapporti da una botta e via. Pare che nella mente delle donne che amano fare sesso con uno sconosciuto, debba esserci anche un particolare importante: non chiedere il nome del giovane amante.

Esser completamente dominata dall’uomo

Non è una fantasia da maniache del controllo, piuttosto dalle assidue lettrici di cinquanta sfumature di grigio. Pare che siano molte le donne che desiderino essere dominate. Quindi uomini dominanti fatevi avanti con manette e bende per gli occhi. Le donne vogliono avvertire il massimo del piacere senza poter fare niente per cambiare le cose. Fatele una sorpresa: tirate fuori gli attrezzi del mestiere all’ultimo momento.

Fare sesso in pubblico

Paura di essere viste? Macché! Molte donne amano il gusto del proibito e vogliono avere rapporti sessuali con uomini che le prendono di sorpresa e le diano il massimo del piacere con il rischio che qualcuno le veda. Ottimi i parcheggi interrati, l’acqua del mare, i prati dove andate a fare un pic-nic e il pianerottolo dell’ultimo piano del vostro condominio. Provare per credere.