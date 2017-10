Micotossine tossiche nella farina di mais. Ritirato dal commercio un lotto Buono e Bio contenente fumonisine

ROMA – Sul fronte richiami di prodotti alimentari contaminati non passa quasi giorno che il Ministero della Salute emette un bollettino in cui si informa del ritiro dal commercio di un qualche alimento. Oggi è la volta della farina di mais ‘Buono & Bio’ prodotta dal Mulino Zapparoli. Il lotto richiamato è stato trovato contaminato da micotossine, ovvero fumonisine che sono tossine da funghi del genere Fusarium, e in particolare del tipo Fusarium moniliforme, Fusarium verticilloides e Fusarium proliferatum, i quali sono parassiti del mais e anche di altri cereali come frumento o grano, riso, miglio e sorgo. Questi parassiti sono stati trovati essere causa di cancro del fegato nei topi, edema polmonare nei suini e leucoencefalomalacia negli equini. Anche per l’uomo possono essere pericolosi perché causa del cancro dell’esofago (o esofaceo) e durante la gravidanza di difetti del tubo neurale. Le fumonisine presentano una tossicità acuta che supera quella delle aflatossine.

Il lotto contaminato

Marchio del prodotto: Az. Agr. Buono e Bio

Nome del produttore: Mulino Zapparoli Srl

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: Mulino Zapparoli Srl

Lotto di produzione: L 17081

Nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato: az. Agr. Buono e Bio di Alberto Libè

Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 22-03-2018

Descrizione peso/volume unità di vendita: 1 Kg

Motivo del richiamo: presenza di fumonisine in eccesso

Sede dello stabilimento: Via Della Chiesa - Sermide - Mn

Avvertenze: Non consumare e riconsegnare al punto vendita.