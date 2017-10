Obesità e sovrappeso possono causare 13 diversi tipi di cancro

STATI UNITI – Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) americani vi è una stretta correlazione tra sovrappeso e obesità e 13 diversi tipi di tumore. In particolare, si è scoperto che il 40% di tutti i casi di cancro diagnosticati hanno un legame con i chili di troppo. Nei soli Stati Uniti, per esempio, sovrappeso e obesità sono sati associati a 630mila casi di tumore diagnosticati nel 2014.

«Che l’obesità e il sovrappeso stiano interessando i tumori può essere una sorpresa per molti americani – ha spiegato la dott.ssa Anne Schuchat, vice direttore del CDC Usa – La consapevolezza che alcuni tumori sono associati all’obesità e al sovrappeso non è ancora diffusa».

I 13 tumori legati a sovrappeso e obesità

Tra i diversi tipi di cancro che esistono, sono tredici quelli associati a sovrappeso e obesità: tra questi: cancro al cervello; mieloma multiplo; cancro dell’esofago; cancro al seno post-menopausa; i tumori della tiroide, della colecisti, dello stomaco, del fegato, del pancreas, del rene, delle ovaie, dell’utero e del colon e colon-retto, hanno detto i ricercatori. Durante la conferenza stampa tenutasi per l’occasione al CDC di Atlanta, la dott.ssa Lisa Richardson, direttrice della Divisione CDC per la prevenzione e il controllo del cancro, ha affermato come i primi dati dimostrano che la perdita di peso può ridurre il rischio di alcuni tumori.

Anche se il tasso dei nuovi casi di cancro è diminuito dagli anni Novanta, secondo i ricercatori l’aumento costante dei tumori collegati a sovrappeso e obesità sta probabilmente rallentando questo progresso. Tra i 630mila americani a cui è stati diagnosticato un cancro associato con sovrappeso o obesità nel 2014, circa due su tre si sono verificati negli adulti di età compresa tra i 50 e i 74 anni, si è scoperto nello studio. Esclusi i tumori del colon, i casi di cancro correlati all’obesità sono aumentati del 7% tra il 2005 e il 2014. Per contro, si è osservato che durante questo stesso lasso di tempo, i tassi dei tumori non connessi con l’obesità sono diminuiti del 13%. Così come i casi di tumore del colon, calo che è stato attribuito al maggiore riscorso agli screening periodici consigliati dai medici.

I risultati e i casi di cancro da obesità

Per lo studio, i ricercatori hanno analizzato i dati sui tumori dal rapporto Statistiche sul Cancro degli Stati Uniti e dai dati relativi al periodo che va dal 2005 al 2014. L’analisi ha permesso di scoprire che di tutti i tumori, il 55% nelle donne e il 24% negli uomini sono stati associati a sovrappeso e obesità. A eccezione del cancro del colon, i casi di cancro legati al sovrappeso e all’obesità sono aumentati tra le persone di età inferiore ai 75 anni. I rislitati completi dello studio sono stati pubblicati sul CDC Morbidity and Mortality Weekly Report.

«E’ importante notare che solo una frazione dei tumori inclusi nel calcolo in questa relazione sono in realtà causati dal peso corporeo – ha sottolineato Farhad Islami, direttore strategico della ricerca di sorveglianza del cancro per la American Cancer Society – Molti sono attribuibili ad altri fattori di rischio conosciuti, come il fumo, mentre per molti altri la causa è sconosciuta. L’obesità è fortemente associata ad alcuni tumori rispetto ad altri». Che l’obesità e il sovrappeso abbiano un ruolo di primo piano nei casi di cancro lo sostiene anche il World Cancer Research Fund, che stima come «il 20% di tutti i tumori negli Stati Uniti è causato da una combinazione di peso corporeo in eccesso, di inattività fisica, di alcool in eccesso e di una scorretta nutrizione. L’American Cancer Society è attualmente impegnata nel calcolare i numeri e le proporzioni dei casi di cancro attribuibili al peso corporeo in eccesso, i cui risultati saranno pubblicati presto».