Herpes labiale o simplex. Cause, sintomi, cure e rimedi naturali

1. Che cos’è l’herpes labiale o herpes simplex?

L’herpes labiale o simplex, che qualcuno chiama familiarmente «febbre delle labbra», è un’infezione provocata dal virus HSV-1 (o simplexvirus). Il simplex virus di tipo 1 è non solo causa di infezioni oro-faciali, ma anche di encefalite (da infezione neonatale). È un virus di tipo latente: una volta che lo si è contratto si insedia nell’organismo (gangli nervosi) è qui vi rimane per sempre, restando appunto latente e risvegliandosi di quando in quando.

2. Quali sono le cause dell’herpes labiale o simplex?

Le principali cause del risveglio del virus, con la conseguente sintomatologia sono

Stress, sia fisico che emotivo

Febbre

Infezioni virali come influenza o raffreddore

Immunodepressione (momentanea o cronica)

Esposizione alla luce ultravioletta (raggi solari, lampade abbronzanti)

Lesioni cutanee

Freddo, vento

Disturbi gastrointestinali

Allergie

Malattie metaboliche o endocrine (obesità, diabete, ipertiroidismo ecc.)

3. Come si trasmette l’herpes labiale o simplex?

Tutti i tipi di HSV (dunque anche l’HSV-1) devono venire in contatto con le mucose o con lesioni della cute per infettare. Una persona infetta può esserne il veicolo senza che se ne renda conto e in assenza di sintomi.

4. Quali sono i sintomi dell’herpes labiale o simplex

Il virus dell’herpes simplex ha un’incubazione media di 4 giorni. Tuttavia la fase di escrezione virale (cioè la fuoriuscita all’esterno del prodotto dell’infezione) si manifesta dopo circa 20 giorni.

L’herpes simplex in genere colpisce

Labbra

Bocca e gengive (talvolta gola)

Naso o altre parti del viso come intorno agli occhi.

I sintomi più comuni sono

In fase iniziale , cioè prima che compaiano le vescicole: formicolio locale, bruciore, pizzicorio, dolore

, cioè prima che compaiano le vescicole: formicolio locale, bruciore, pizzicorio, dolore Formazione di vescicole piene di liquido

di vescicole piene di liquido Lacerazione delle vescicole, fuoriuscita del liquido e successiva formazione di croste

delle vescicole, fuoriuscita del liquido e successiva formazione di croste Dopo circa una settimana, dieci giorni, le lesioni scompaiono.

Altri sintomi, più tipici di un primo esordio dell’infezione, specie nei bambini sono

Febbre, anche alta

Mal di gola

Linfonodi ingrossati

Spossatezza

Mal di testa

5. Come si ottiene una diagnosi di herpes labiale o simplex?

La diagnosi la formula il medico, anche soltanto per osservazione dei sintomi. In taluni casi, per accertarne la presenza si può ricorrere alle colture cellulari in vitro per isolare il virus. Un altro esame è quella della PCR (polymerase chain reaction), o reazione a catena della polimerasi, in cui si analizza la positività al Dna del virus.

6. Come si cura l’herpes labiale o simplex?

I rimedi per l’herpes labiale o simplex possono essere diversi, sia tra le cure tradizionali che i rimedi naturali. Va detto che qualsiasi trattamento non elimina il virus, che una volta insediatosi nel corpo vi rimane per tutta la vita. I trattamenti vanno a «curare» la manifestazione acuta.

Le cure tradizionali

Tra le cure farmacologiche, i più utilizzati sono i farmaci antivirali come l’aciclovir (un inibitore della sintesi del Dna del virus), il penciclovir, il valaciclovir e il famciclovir. Di solito sono efficaci nel ridurre i sintomi e combattere l’infezione acuta ─ specie quando sia piuttosto forte. Tuttavia non sono esenti da effetti collaterali, come per esempio una sensibilizzazione.

I rimedi naturali

Anche tra i rimedi e le cure naturali ve ne sono diversi. Vediamone qualcuno.